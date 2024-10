Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Alfons Schuhbeck: Vom Corona-Opfer zum Corona-Betrüger? Der Gastronom hatte einst dem Staat die Schuld an der Pleite seiner Restaurants gegeben, weil Hilfe in der Pandemie ausgeblieben sei. Die Staatsanwaltschaft malt ein völlig anderes Bild.

Mail-Kaskade via Berlin und Landesbischof Die Evangelische Stadtakademie in München bereitete lange eine Diskussion über den Nahostkonflikt vor. Doch die Dekanatsleitung sagt das Podium plötzlich ab. Wie es dazu kam – und was ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter damit zu tun hat (SZ Plus).

„Einsamkeit ist ein Signalgefühl, wie Hunger“ Ronja von Wurmb-Seibel trifft mit ihrem Buch „Zusammen“ einen Nerv. Sie erklärt, warum einsame Menschen zu rechtsradikalen Haltungen neigen, wie soziale Kontakte das Immunsystem stärken und hat einen Tipp für Freundschaften (SZ Plus).

Studierende aus ganz Deutschland zu propalästinensischem Protest in München aufgerufen Die Organisatoren des Camps vor der LMU haben 200 Personen zu ihrem Protestmarsch angemeldet. Doch es könnten deutlich mehr werden. Neben den Hochschulen muss auch die Staatsregierung heftige Kritik einstecken (SZ Plus).

Architektur studiert und doch keine Architektin Eine Studentin klagt gegen eine Privat-Universität, weil deren Bachelorstudiengang nicht von der Bundesarchitektenkammer anerkannt wurde. Die Münchnerin wechselte die Uni und will nun für zwei verlorene Jahre entschädigt werden (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Automobilausstellung IAA Gehört die IAA mitten in die Stadt?

Kriminalitätsschwerpunkt Cannabis-Bann im Alten Botanischen Garten (SZ Plus)

Randale bei Fußball-EM in München Erster serbischer Fan verurteilt

Münchner Nachthimmel Wann der Supermond am besten zu sehen ist

Gesundheit Zecken – so groß ist die Gefahr selbst im Herbst noch

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Freizeitstress : Warum haben die Münchnerinnen und Münchner nie spontan Zeit? Einfach mal schnell Freunde anrufen und treffen? Unser Autor hat das in seiner einstigen Heimat jahrzehntelang erfolgreich praktiziert. In München macht er die Erfahrung: Alle haben ihren Alltag durchgetaktet wie ein Fahrplan. Kolumne von Mohamad Alkhalaf

SZ Plus 50 Jahre Ikea in Eching : „Reines Chaos“ im Bällebad: Was die erste Ikea-Mitarbeiterin Deutschlands erlebte Gretl Dippold schwärmt beim Jubiläumsfest noch immer von der Zeit, als es in Eching immer nur aufwärts ging. Nun zieht es das schwedische Möbelhaus mit dem Kauf der Pasing Arcaden offenbar nach München. Von Klaus Bachhuber

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Festival : „Klettern ist für alle“ Die Naturfreunde veranstalten mit „Vertical Vibes“ erstmals ein großes kostenloses Festival in ihrer Kletterhalle. Bei Talkrunden diskutieren Spitzensportler mit Behinderungen und geflüchteten Trainern über den gesellschaftlichen Nutzen des Sports. Interview von Jessica Schober

