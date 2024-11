Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

„Ich finde es respektlos, Dubai-Schokolade so teuer zu verkaufen“ In München kann man die begehrte Süßigkeit inzwischen an mehreren Orten kaufen – und muss dafür nicht mehr Schlange stehen. Doch nicht nur beim Geschmack, auch bei den Preisen gibt es Unterschiede (SZ Plus).

Stadt empfiehlt Münchnern, Polio-Impfstatus zu überprüfen Nach dem Fund von Erregern im Abwasser rät die Stadt zur Vervollständigung oder Auffrischung der Impfung gegen Kinderlähmung. In einer weiteren Untersuchung seien aber keine Polioviren mehr nachgewiesen worden.

Wie Büros zu Wohnungen werden können Das Potenzial für sinnvolle Umwandlungsmodelle ist in München vorhanden, haben Forscher herausgefunden. Die meisten Apartments könnten Unternehmen jenseits des Mittleren Rings bereitstellen. Allerdings gibt es ein Problem (SZ Plus).

Wo das Glück geboren wurde Die Frauenklinik an der Maistraße ist ein historischer, vor allem aber ein emotionaler Ort. Mehr als 200 000 Münchner und Münchnerinnen sind hier zur Welt gekommen. Ein letzter Rundgang, bevor das Gebäude neugeboren wird (SZ Plus).

Wer als Kind arm ist, wird es lange bleiben Auch im reichen München leben Kinder und Jugendliche, die Hunger haben und kein eigenes Bett. Oft schämen sie sich dafür - und der Armut zu entkommen, ist verdammt schwer.

WEITERE NACHRICHTEN

Pläne für die dritte Startbahn am Münchner Flughafen „Wir wehren uns weiter mit Händen und Füßen“

400 Menschen, 250 Autos Albaner legen Verkehr lahm zwischen Odeonsplatz und Münchner Freiheit

Feuerwehr Zwei Gartenhäuser in Nymphenburg brennen komplett ab

MÜNCHEN ERLESEN

Freizeit & Familie : Neue Kinderbücher für lange Winterabende Miesbach als Wimmelland, ein neues Abenteuer der Krumpflinge, Weihnachten mit Anouk und eine Lehrerin als Gorilla: Lektüretipps aus München und Bayern. Von Barbara Hordych, Marco Mach

SZ Plus Veränderung der Gesellschaft : Die Stadt als Kampfzone Radler jagen durch die Gegend, als müssten sie Fußgänger erlegen. Autofahrer ignorieren Verkehrsregeln. Und die Tram rollt in Tarnfarben an. Warum das allzu gut in unsere Zeit passt. Glosse von Wolfgang Görl

UNSER GASTROTIPP

SZ Plus Spitzengastronomie in München : Hier lässt sich dekadent brunchen Gleich drei gehobene Restaurants haben neue Angebote für ausgiebiges Essen am Wochenende im Programm: als Buffet, als Gänge-Menü und als À-la-carte-Brunch. Wo pochierte Austern in Aspik serviert werden – und wo es Champagner als Flatrate gibt. Von Sarah Maderer

