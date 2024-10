Die Stadt will den Grundsteuer-Hebesatz deutlich anheben, Münchens Kulturinstitutionen sollen 16,8 Millionen Euro einsparen, Bürger entwickeln Ideen für großen neuen Stadtteil in Feldmoching und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

„Schlecht für München und schlecht für die Mieterinnen und Mieter“ Die Stadt will den Grundsteuer-Hebesatz deutlich anheben. Nun können alle Eigentümer ausrechnen, was auf sie zukommt. Manche werden entlastet. Doch der Oberbürgermeister ärgert sich, dass die Reform des Freistaats bei vielen die Nebenkosten treiben dürfte (SZ Plus).

Kürzungen im Münchner Kulturetat 16,8 Millionen Euro sollen Münchens Kulturinstitutionen einsparen. Wie der Kulturreferent Anton Biebl die Situation einschätzt (SZ Plus).

Bürger sollen Ideen für großen neuen Stadtteil entwickeln Der Stadtrat hat die Ideenwerkstatt, an der auch fünf Planungsteams teilnehmen, auf den Weg gebracht. „So etwas gab es in München noch nie“, lobt Stadtbaurätin Merk. Doch die Gegner der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme üben heftige Kritik.

Eurotrade hält an fristloser Kündigung fest Mehr als 100 Unterstützer bekunden vor dem Arbeitsgericht München ihre Solidarität mit der entlassenen Betriebsrätin Neli B., in der Güteverhandlung gibt es jedoch keine Annäherung.

So war das Konzert von Alice Cooper Der Schock-Rocker Alice Cooper sorgt in der Münchner Olympiahalle auch nach mehr als 50 Bühnen-Jahren noch für gute Laune (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Organisierte Kriminalität Münchner Ermittler schlagen zu: Razzia gegen die georgische Mafia

Schwabing Falschparker und sein Kumpel attackieren Polizisten

Gefährliche Plagegeister Tigermücken-Alarm im Münchner Norden

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Markteinführung gestartet : „Warum darf ein Bier nicht rosa sein?“ Das alkoholfreie Bier des Start-ups „Zero Labs“ soll mit seinem pinkfarbenen Design Klischees brechen. Wie es sich noch von konkurrierenden Getränken unterscheidet. Von Sophia Coper

SZ Plus Angehörige von Patienten : „Man muss keinen Demenzkranken austricksen, sondern einfach nur verstehen“ Nicht nur für Patienten, auch für ihre Angehörigen ist die Krankheit herausfordernd. Experten erklären, welche Regeln für den Alltag gelten, wie wichtig Entlastung ist und in welche Falle man tappen kann. Von Ekaterina Kel

UNSER KULTURTIPP

Neue Tutanchamun-Multimediaschau in München : Der Pharao erwacht durch digitalen Zauber Das neue „immersive Ausstellungserlebnis“ über Tutanchamun lässt einen erschaudern und staunen: Mit VR-Brille und Rundumprojektionen tauchen die Besucher ins alte Ägypten ein. Von Michael Zirnstein

