Die umstrittene Messe IAA Mobility soll bis 2031 bleiben, in der Stadt gibt es so viele Menschen wie nie zuvor, das Puls Open Air 2025 fällt aus und mehr.

Von Marla Kyriss

München will IAA bis 2031 ausrichten Im Rathaus zeichnet sich eine Mehrheit dafür ab, der Mobilitätsshow bis ins nächste Jahrzehnt eine Bühne zu bieten. Auch die umstrittenen Ausstellungsflächen im Zentrum sollen bleiben. Warum die Stadt trotz aller Kritik daran festhält. (SZ Plus)

Neuer Bevölkerungsrekord: So leben die 1,6 Millionen Münchner Doch wer sind sie eigentlich? Wie viel Geld die Münchner haben, wie besonders viele von ihnen heißen - und warum sie unglücklicher als anderswo sind. Einblicke in die wachsende Stadt. (SZ Plus)

Ein „Schandfleck“ am Marienplatz wird beseitigt Nach dem Auszug der Deutschen Bank stand ein Geschäft in bester Lage jahrelang leer. Nun zieht Nespresso ein – mit einem neuen Konzept und einem Café.

Puls Open Air 2025 fällt aus Der Veranstalter und der Bayerische Rundfunk als Medienpartner verordnen sich eine Denkpause. Wie kann man das Newcomer-Open-Air auf dem Gelände des Ritterturniers wieder zum Besuchermagnet machen?

Deutschlands größte Poststation eröffnet in München Fünf dieser gelben Blechboxen gibt es schon in der Stadt und noch mehr sollen folgen. Über die neue Postwelt – und was dort alles möglich ist.

Warnung vom Wetterdienst: Bis zu 15 Zentimeter Schnee im Raum München erwartet

Milbertshofen: Zweimal nacheinander gegen Autos geprallt: Kinder bei Unfall schwer verletzt

SZ Plus Radtour : „Aufgeben war nie ein Thema“ Joachim Fischle ist an die Standorte seines alten Arbeitgebers in ganz Deutschland geradelt: In sieben Wochen schaffte er 3000 Kilometer und mehr als 11 000 Höhenmeter. Was man für eine solche Tour unbedingt einpacken sollte, und wie er Tiefpunkte überwunden hat. Interview von Anna Schwarz

SZ Plus Luxusimmobilien : Warum Villen gerade zum Schnäppchen-Preis zu haben sind Die miese Stimmung in der Wirtschaft verdirbt auch den Reichen die Lust am Kaufen. Zudem herrscht im Raum München aktuell ein Überangebot an exklusiven Häusern – das drückt die Preise. Doch Experten rechnen damit, dass sich der Markt bald wieder dreht. Von Annette Jäger

SZ-Podcast „München persönlich“ : Wie schaffen Sie es, auch jetzt Zeltschulen in Libanon aufzubauen, Frau Flory? 2016 hat Jacqueline Flory mit Spendengeld die ersten Schulen für syrische Geflüchtete gegründet. Die Eskalation der Lage hindert die Münchnerin nicht, weiterhin nach Beirut zu fliegen. Von Sabine Buchwald

