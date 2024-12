BR-Studiobau wird unter Denkmalschutz gestellt, Münchner S-Bahn so unpünktlich wie noch nie, was Wohnen derzeit kostet und wo Immobilien sogar billiger werden.

DER TAG IN MÜNCHEN

BR-Studiobau wird Denkmal – Sender bangt um Millionen-Einnahmen Jahrelang hat das zuständige Landesamt dem Gebäude den Denkmalschutz verweigert. Nun korrigiert es seine Position – und bringt den Bayerischen Rundfunk wirtschaftlich in die Bredouille (SZ Plus).

BR-Studiobau Wieder eine kolossale Fehleinschätzung von Bayerns Denkmalschützern (SZ Plus, Kommentar)

Ein Job zwischen Urnen und Särgen Henry Frömmichen hat mit 25 Jahren einiges erlebt: Rauswurf aus dem Priesterseminar, Austritt aus der Kirche, Arbeit als Bestatter. Er spricht über seinen Kindheitstraum, den richtigen Umgang mit dem Tod und eine sehr münchnerische Beerdigung.

Was Wohnen derzeit kostet – und wo Immobilien sogar billiger werden Der Druck auf dem Mietmarkt ist enorm, aber bei Eigentumswohnungen gibt es mancherorts Abschläge. Doch ein Experte gibt eine pessimistische Prognose ab (SZ Plus).

„Er hat mich aufgeweckt, er hat mich angefasst“ Eine Studentin wirft einem Security-Mitarbeiter der Hochschule München vor, sie vergewaltigt zu haben. Vor Gericht geht es um die Vorbeziehung der beiden und was in der Nacht an der Uni geschah (SZ Plus).

Chaos im renommierten Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“ Der Aufsichtsratschef und frühere SPD-Fraktionschef Christian Müller hatte der Gründerin unter merkwürdigen Umständen fristlos gekündigt. Nun tritt er aus – drei Stunden vor einer von ihm einberufenen Mitgliederversammlung (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Cold Case nach 25 Jahren vor Gericht Mutter von vier Kindern erwürgt und aufgehängt

Seniorinnen und Senioren München braucht 700 neue Pflegeplätze

Nahverkehr Münchner S-Bahn so unpünktlich wie noch nie

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Glaube und Religion : Auf der Baustelle statt auf der Kanzel Ungewöhnlicher Job in der katholischen Kirche: Florian Wagner ist Seelsorger für alle, die am Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München beteiligt sind. Er hält auch Andachten unter Tage. Von Sabine Buchwald

SZ Plus Feministische Selbstbehauptung : „Wenn ich nicht angefasst werden will, dann ist es irrelevant, ob er es nur lieb meint“ Hinterherpfeifen, anzügliche Sprüche, vermeintlich zufällige Berührungen – Irmgard Deschler vermittelt Frauen und Mädchen, wie sie sich effektiv gegen alltägliche sexualisierte Angriffe wehren können. Dabei spielen eigene Grenzen eine wichtige Rolle – und die Bereitschaft, sie zu verteidigen. Interview von Ekaterina Kel

UNSER GASTROTIPP

Café Suess & Buttrig : Croissants, frisch und aus Frankreich Dazu etwas Butter und Marmelade – das Frühstück im Suess & Buttrig ist einfach, aber gut. Die Betreiberin hat ihr Handwerk in einer Pariser Patisserie gelernt und steht jeden Tag für frische Kuchen in der Backstube. Von Justin Patchett

