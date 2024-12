Mieter kaufen ihr Haus aus Angst vor Spekulanten selbst, Mitarbeiter des Sozialreferats schreiben einen Brandbrief, der Viktualienmarkt im Wandel und was München noch bewegt.

Von Isabel Bernstein

Das Haus in der Wörthstraße 8 schreibt Münchner Mietgeschichte Bewohner in Haidhausen wollen ihr Zuhause selbst kaufen, um es vor Spekulanten zu schützen. Nun stehen sie kurz vor dem Ziel. (SZ Plus)

„Gravierende Ignoranz“: Mitarbeiter im Sozialreferat schreiben Brandbrief Gut 1150 unbesetzte Stellen sollen in dem Referat gestrichen werden, es stehen Sparmaßnahmen in Millionenhöhe bevor. Wovor die Verfasser des Schreibens nun warnen. (SZ Plus)

„Wir sind in allergrößter Sorge, dass den Kindern etwas passieren könnte“ Der Schulweg zum Freihamer Bildungscampus führt durch Europas größte Baustelle. Lehrer und Eltern schlagen Alarm, manches sei eine „Vollkatastrophe“ und „Kamikaze“.

Wachmann wegen Vergewaltigung einer Studentin verurteilt Der 26-Jährige sollte für Sicherheit an der Hochschule München sorgen, griff aber eine 23-Jährige an. Offenbar war er bereits wegen sexueller Belästigung verurteilt.

Großeinsatz in Großhadern: Mann soll Mutter niedergestochen haben

Champagner-Streit nach Wiesn-Besuch: AfD-Politiker Krah unterliegt Böhmermann

Was die englischen Royals am liebsten essen: Tom Parker Bowles stellt sein Kochbuch „Zu Tisch bei den Royals“ vor (SZ Plus)

Wann die NFL in die Münchner Arena zurückkehren könnte: Welche Optionen es über 2025 hinaus für weitere Partien in München gibt

343 Millionen Euro Steuern hinterzogen: Manager müssen nach erstem Münchner Cum-Ex-Prozess fünf Jahre ins Gefängnis

SZ Plus Gastronomie in München : Mutiert der Viktualienmarkt zum Food-Court? Tiktok-Gurken, Sandwiches auf die Hand und jüngere Besucher: Münchens zentraler Markt verändert sich. Warum das nicht alle gut finden. Von Catherine Hoffmann

Armut in München : Ein falscher Schritt – und das Leben gerät aus dem Tritt Armut kann jeden treffen, manchmal von einem Moment auf den anderen. Maria Schulz weiß, wie sich das anfühlt, seit sie vor zwei Jahren in einen Bus einstieg. Von Lisa Sonnabend

SZ Plus Restaurant Saluki : Auf eine Burrata mit Bruce Lee Tapas, Pizza, Ramen, dazu japanische Kampfkunst – auf den ersten Blick passt im Saluki in Sendling nicht viel zusammen. Was Besucher dann aber lernen: Eine Speisekarte braucht nicht unbedingt ein übergeordnetes Konzept, um zu funktionieren. Von Toni Ego

