Das Arabellahaus muss wegen der Gefahr durch Steinschlag gesichert werden, 4700 Eltern stellen einen Antrag auf Unterstützung bei Kita-Gebühren, der Streit um die dritte Startbahn am Flughafen lebt neu auf und mehr.

Von Franziska Peer

Wenn die Kinderbetreuung zu teuer ist Die Zahl von Münchner Eltern, die einen Antrag auf Unterstützung bei den Kita-Gebühren gestellt haben, hat sich vervierfacht. 4700 Anträge gingen beim Sozialreferat ein. Wie Betreuungsplätze bezahlbar werden sollen.

Gefahr durch Steinschlag –Arabellahaus muss gesichert werden Eigentlich sollte das ikonische Gebäude 2026 abgerissen werden. Doch dann entschied die Bayerische Hausbau, es bis 2030 weiter zu nutzen. Nun müssen die Menschen, die dort wohnen und arbeiten, durch mehrere Maßnahmen geschützt werden (SZ Plus).

„Das Thema ist so schambesetzt, und häufig empfinden die Kinder selbst Schuldgefühle“ Sexuelle Gewalt gegen Kinder – da denken viele an Mädchen. Doch ein Drittel der Betroffenen sind Jungen. Stefan Port leitet eine spezialisierte Beratungsstelle für sie. Er erklärt, welche Anzeichen es gibt, wie Pornos wirken und wie Eltern ihre Kinder schützen können (SZ Plus).

Glosse: Fahrgäste im Fitness-Stress Wie die Werdenfelsbahn ans Sportprogramm ihrer Passagiere denkt. Eine ironische Betrachtung des Schienenersatzverkehrs zwischen München und Starnberg.

Landgericht München Vergewaltiger einer 62-Jährigen zu langer Haftstrafe verurteilt

Flughafen-Ausbau Der Streit um die dritte Startbahn lebt neu auf

Prozess am Landgericht Im Wahn auf Mitbewohner eingestochen

Polizei Raubüberfall auf Kiosk an der Landsberger Straße

SZ Plus Nico Santos im Interview : „Sido und ich haben genau die richtigen Worte für unsere Partner gefunden“ Der Pop-Sänger Nico Santos über seine Deutsch-Rap-Ballade mit Sido, die junge deutsche Pop-Generation und das, worauf es ihm in der Musik ankommt. Interview von Michael Zirnstein

SZ Plus Münchner Original „Finessensepperl“ : Liebesbote mit mörderischem Ende War er der „Diogenes von München“ oder doch nur ein „plumper Narr“? Pathologe Andreas Nerlich erzählt die Geschichte des Münchner „Finessensepperl“, der um 1800 lebte, den Spruch „Nix G'wiss woas ma ned“ prägte – und dessen Ende brutaler war als bislang bekannt. Von Barbara Galaktionow

Caffè Ristretto : Ein Café, das nicht übertreibt Bewohner des Westends lieben es, im Caffè Ristretto in den Tag zu starten. So authentisch italienisch geht es in kaum einem anderen Lokal der Stadt zu. Von Lisa Sonnabend

