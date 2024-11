Von Franziska Peer

Schnee? München radelt und badet trotzdem Die Stadt lässt sich vom ersten richtigen Schneefall in diesem Winter nicht in ihrem Alltag stören. Impressionen aus der Stadt.

Ein Mordprozess, der beklemmende Einblicke in die Obdachlosen-Szene gibt Raimund A. wird unter einer Brücke im Englischen Garten getötet und angezündet, angeblich von einem anderen Obdachlosen. Im Prozess erzählen Zeugen vom Leben der beiden Männer - und wie sich immer wieder Münchner mit Herz um sie kümmerten (SZ Plus).

Streit um Tische und Stühle vor Münchner Lokalen Die Stadtverwaltung will die Durchgangsbreite auf Gehwegen erhöhen – das wäre das Ende für 177 Freischankflächen. Auch Obst- und Gemüsehändler wären betroffen. Doch im Rathaus gibt es Widerstand.

„Schweigen schützt nur die Täter“ Die Ausstellung „Was ich anhatte …“ zeigt die Kleidungsstücke von Betroffenen sexualisierter Gewalt und ihre Geschichten. Sie soll zeigen: Die Schuld liegt niemals bei den Opfern.

Mann soll 19-Jährige stundenlang vergewaltigt haben Der Angreifer zieht die Frau laut Polizei am S-Bahnhof in Hallbergmoos nachts in ein Gebüsch. Erst am frühen Morgen retten Passanten die 19-Jährige.

Wie sich die Münchner CSU auf die Wahlkämpfe einstimmt Ministerpräsident Söder fragt sich, ob Oberbürgermeister Reiter noch „Bock“ aufs Amt hat. OB-Kandidat Baumgärtner will die Autoindustrie stärken und lange Klinken putzen. Zur Seite stehen wird ihm ein alter Bekannter aus der Münchner Politik (SZ Plus).

TSV Maccabi München Rote Karte für Antisemiten – Justiz und jüdischer Sportverband kooperieren

Verkehrskollaps auf der Lindauer Autobahn Das sind die Gründe für den Dauer-Stau auf der A 96

Missbrauch und Gewalt gegen Kinder und Jugendliche Stadt München fordert Freistaat auf, sich bei Aufarbeitung zu engagieren

Bei der Hauptprobe Cuvilliés-Theater nach Feueralarm evakuiert – „Eiserner Vorhang“ fährt herab

SZ Plus Verbotsantrag : „Wir wollen die AfD bekämpfen“ Die Starnberger Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge (SPD) will prüfen lassen, ob die rechtsextreme Partei verboten werden kann. Ein Gespräch über die Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und Lehren aus der Geschichte. Interview von Linus Freymark

SZ Plus Meinung Bürokratie : Lehrer müssen mittags hungrig bleiben – das gibt es nur in Deutschland Kommentar von Detlef Esslinger

Café Paul Isaak : Süßes Frühstück am Schloss In der Nähe des Nymphenburger Schlosses gibt es bei Paul Isaak seit 126 Jahren selbstgemachte Brezn, Brote – und Kuchen, die auch schon am Morgen schmecken. Von Benedikt Karl

