Sorge um Sicherheit bei der EM Mit einem gefälschten Parkschein bis aufs Spielfeld: Bayerns Innenminister sieht die Schuld für die Sicherheitspanne zum EM-Start in München beim Veranstalter. Der schweigt zu möglichen Konsequenzen (SZ Plus).

„Das hier ist ein krasser Fall von Entmietung“ Feuchte Wände, ein Loch in der Decke und ein zerstörter Balkon: Bewohner und Mieterverein erheben schwere Vorwürfe gegen den Eigentümer eines Wohnhauses an der Lindenschmitstraße. Der Investor äußert sich nicht dazu. Inzwischen prüft die Stadt mögliche Verstöße gegen den Milieuschutz (SZ Plus).

Wo stecken die Luxus-Uhren von Thomas Müller? Während der FC-Bayern-Star in der Champions League aufläuft, erbeuten Einbrecher in seinem Haus 16 Armbanduhren – vorwiegend von Rolex und Patek Philippe im Wert von 400 000 Euro. Nun steht ein 25-Jähriger vor Gericht (SZ Plus).

München rüstet sich für den nächsten Fan-Ansturm auf Public Viewings Fan-Zone gesperrt, Biergärten überfüllt: Beim zweiten EM-Gruppenspiel der Deutschen gegen Ungarn rechnen Stadt und Wirte mit ähnlichen Szenen wie beim Auftakt – und haben Vorsorge getroffen. Was Fans wissen müssen.

Handy-Daten verraten, wo die Schotten feierten und wer im Stadion Party gemacht hat Ein Telefonanbieter hat die Mobilfunkdaten von Fußballfans während der Partie Deutschland gegen Schottland ausgewertet. Was sie über die Schlachtenbummler verraten.

Schule gewinnt Toiletten-Wettbewerb : Gelungenes Klo-Konzept: Grundschule an der Stielerstraße ausgezeichnet Schultoiletten sind vielen Kindern und Jugendlichen ein Graus: Sie stinken, laufen über und oft fehlt das Klopapier. Eine Grundschule in München zeigt, dass es anders geht – und hat dafür einen Preis gewonnen.

SZ im Dialog : Gauck wünscht sich von Scholz mehr Schmidt und Brandt Der ehemalige Bundespräsident kritisiert die Politik der Ampel-Parteien und empfiehlt der CDU, sich im Osten eher mit Sahra Wagenknecht einzulassen als mit der AfD. Von René Hofmann

Filmfest München 2024 : Glamour und Galas – was das Filmfest München zu bieten hat Hollywood-Stars und deutsche Prominenz, Arthouse und Serien: Die 41. Ausgabe des Sommerfestivals zeigt 150 Filme aus 53 Ländern, darunter Neues mit Kate Winslet und Sandra Hüller. Von Bernhard Blöchl, Barbara Hordych, Josef Grübl

