Von Franziska Peer

Entmietung im Sigi-Sommer-Haus in München? Seit Anfang 2023 saniert die Eigentümerin VK Wohnbau das Sigi-Sommer-Haus, preist es aber bereits als Denkmaljuwel an. Das Verhältnis zu einer Mieter-Familie ist zerrüttet: fristlose Kündigungen, schwerwiegende Vorwürfe, Rechtsstreit (SZ Plus).

SPD stellt grün-rote Koalition infrage Fraktionschefin Anne Hübner bezeichnet die Partner in einem Interview als „beleidigte Leberwurst“ und ebnet den Weg für eine Zusammenarbeit mit der CSU. Die Grünen wundern sich. Wie wollen die Regierungsparteien so gemeinsam einen Haushalt aufstellen? (SZ Plus)

70 Jahre Schörghuber-Gruppe: Party für eine „bayerische Erfolgsdynastie“ Auf dem Nockherberg feiert die Schörghuber-Gruppe ihren 70. Geburtstag. Auch Ministerpräsident Markus Söder gratuliert – und richtet einen Appell Richtung Berlin.

Münchner Olympia-Pläne: 2036 vielleicht, 2040 eher nicht Ein breites Bündnis wünscht sich, dass München in das Bewerbungsrennen um Olympische Sommerspiele einsteigt. Ein grundsätzliches Problem lässt sich aber wohl nur schwer ausräumen.

Telefonbetrug: Kriminelle Clans erbeuten mit Schockanrufen Millionensummen Die Münchner Polizei registriert aktuell bis zu zehn Betrugsversuche pro Woche. Manchmal gelingt es, die Abholer zu fassen. Doch sie sind nur die unterste Hierarchieebene der organisierten Banden.

„Winterworld“ im Münchner Norden Nikolaus verletzt sich bei Drahtseil-Nummer auf Weihnachtsmarkt schwer

Weg mit dem „Lappen“ Diese Führerscheine müssen bis 19. Januar umgetauscht werden

Landgericht München „Topmodel“-Finalistin gewinnt Prozess gegen Grünwalder Juwelier

Bauantrag FC Bayern plant neues Leistungszentrum für Profis an Säbener Straße

SZ Plus David Grossman im NS-Dokuzentrum in München : Das denkende Herz Voller Trauer und Empathie erzählt der israelische Schriftsteller und Friedensaktivist David Grossman vom Leben nach dem 7. Oktober. Erst ein Jahr danach könne er wieder schreiben – und empfinde Freude daran. Von Bernd Kastner

Extremsport : Weltrekord in 2500 Metern Höhe Friedi Kühne aus Berg am Starnberger See läuft über eine 19 Meter lange Slackline, die zwischen zwei fahrenden Heißluftballons gespannt ist. Von Carolin Fries

Humor-Ausstellung im Kunstlabor 2 : Trotz allem gute Laune Der Münchner Verein Comicaze und das Forum Humor laden in die „Lachanstalt“ ein. Von Jürgen Moises

