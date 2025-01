Der ehemalige Oberbürgermeister Christian Ude im Gespräch über den umstrittenen Bau der Hochhäuser an der Paketposthalle, Prozessauftakt in der Intrige gegen Rechtsmediziner Graw und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

„So etwas kann die Politikverdrossenheit anheizen“ Christian Ude sieht die Hochhauspläne an der Paketposthalle skeptisch und kritisiert den Vertrag, den die Stadt dafür mit dem Investor eingeht. Zur Frage, wie hoch in München gebaut werden darf, wirbt er vehement für ein neues Bürgervotum (SZ Plus).

Ein Buch, extra gefälscht für eine Intrige? Ein Münchner Professor wird beschuldigt, seine Doktorarbeit plagiiert zu haben, doch dann stellt sich heraus, dass das Buch, aus dem er angeblich abgeschrieben hat, eine Fälschung ist. Jetzt beschäftigt sich ein Gericht mit dem Wissenschaftskrimi (SZ Plus).

Was jeder Einzelne zur Wärmewende beitragen kann Münchner profitieren vom Grundwasser unter der Stadt. Fachleute empfehlen deshalb gemeinsame Nahwärmenetze als beste Form klimaneutraler Energieversorgung. Doch erreichen die Stadtwerke alle Interessenten in den Modellquartieren? (SZ Plus)

Eine Kneipe für alle Fans der Achtzigerjahre Die Kneipe 80 eröffnet am Wochenende im alten Tresznjewski in der Maxvorstadt. Mit wenig Aufwand und fairen Preisen sollen Gäste aller Generationen angezogen werden.

Wo und wie man beim Skifahren Geld sparen kann Skifahren ist teuer geworden, nicht nur in Österreich, sondern auch an den Münchner Hausbergen. Es lohnt sich also, vorab die Liftpreise zu vergleichen. Ein Überblick.

WEITERE NACHRICHTEN

Aufruf von „München ist bunt": Demo für Demokratie am 8. Februar in München

Landgericht München I: Frau fühlt sich vom „Finanzexperten“ überrumpelt

Kein Führerschein und kein Nummernschild: BMW-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – und rast gegen Ampel

Altstadt: Dreimal an einem Tag bei Radlklau erwischt

S 4-Ausbau zwischen Pasing und Fürstenfeldbruck: Bahn und Freistaat unterzeichnen Planungsvereinbarung

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Bekämpfung des Nationalsozialismus : Die vergessenen Widerstandskämpfer Anders als die Geschwister Scholl oder Hitler-Attentäter Stauffenberg ist die Hartwimmer-Olschewski-Gruppe nahezu unbekannt. Warum das so ist und was sie ausmachte. Von Wolfgang Görl

SZ Plus Gesundheit : Welche Gewürze heilend wirken Wie nimmt man ab? Was vermeidet Blähungen? Und was hebt die Stimmung? Expertin Andrea Rolshausen findet, es muss nicht immer Ingwer sein. Sie hat ganz andere Lieblingsgewürze. Von Astrid Becker und Nila Thiel (Fotos)

UNSER GASTTROTIPP

Frühstück und Kaffee : Diese neun Cafés im Glockenbachviertel sollte man kennen Auf der Suche nach einem guten Frühstück? Ob Pistazien-Croissants, Bowls oder Weißwürste. Diese Lokale im Glockenbachviertel und in Gärtnerplatz-Nähe treffen so ziemlich jeden Geschmack. Von Laura Kaufmann, Lisa Miethke

