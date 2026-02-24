DER TAG IN MÜNCHEN

Familienrichterinnen sehen Schutz von Münchner Kindern in Gefahr In einem Brief an die Politik fordern Mitarbeiterinnen von Gerichten und Beratungsstellen die Stadt auf, nicht weiter an Hilfen für Familien zu sparen. Wenn bei schwierigen Trennungen oder in Notlagen Unterstützung zu spät komme, könnten die Folgen gravierend sein. (SZ Plus)

Tempo-30-Schilder an der Landshuter Allee müssen wieder aufgestellt werden Die Entscheidung für Tempo 50 auf dem Abschnitt des Mittleren Rings kam nach Ansicht des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs voreilig. OB Dieter Reiter klagt nur über die Verschwendung von Steuergeldern – doch die Richter sehen die Schuld bei der Stadt.

Gerichtsentscheid zum Tempolimit: Münchens OB geht auf Kollisionskurs (SZ Plus)

In München stehen zwei Tage U-Bahnen und Trams still Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem erneuten Warnstreik aufgerufen. Die MVG plant Notfahrpläne. Was derzeit bekannt ist.

Paukenschlag-Urteil zum Verkauf von Wiesn-Tischen Eine Eventagentur hatte sechs Plätze für 1730 Euro inklusive Verzehr weitergegeben, doch der Käufer hätte im schlimmsten Fall sogar aus dem Zelt fliegen können. Das wurde den Richtern zu bunt.

Eingesperrt im Flugzeug: Wie Passagiere die Nacht erlebt haben Zwei Reisende berichten von der Stimmung in einer Maschine, die wegen des Schnees nicht vom Münchner Airport abheben konnte. Die Polizei hat den Vorfall zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Ehemaliger IT-Chef soll Dallmayr um knapp 2,3 Millionen Euro gebracht haben Laut Anklage prellte der 58-Jährige seinen Arbeitgeber über Jahre mit fingierten Rechnungen, um sich seinen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren. Auf seinen Prozess musste er neun Jahre warten. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Hochwasser-Warnung für München: Isar überschreitet Meldestufe 1

150 Jahre Straßenbahn in München: In der historischen Tram hinein ins Jubiläumsjahr

Söder-Tochter lernt Karate: „Ich finde, man sollte seine Eltern überraschen“ (SZ Plus)

American Football: Deutscher NFL-Profi St. Brown spielt mit den Detroit Lions in München

MÜNCHEN ERLESEN

Spiritualität : Warum feiert die Gen Z die Ankunft des Feuerpferds? Verloren, überfordert, pessimistisch: Warum vertrauen junge Menschen auf Sterne und Engelskarten? Drei Frauen zwischen Zukunftsangst und spiritueller Sinnsuche. SZ Plus Von Antonia Wolfram ...

Erfolgreich mit „Münchner Gesindel“ : Warum der Influencer „Onkel Phil“ jetzt Politik machen will Philip Windsperger betreibt den Instagram-Account „Münchner Gesindel“, dem mehr als 350 000 Menschen folgen. Als Stimme der Münchner sieht er sich damit jetzt schon, künftig will er auch im Stadtrat mitbestimmen. Doch was genau hat er da vor? SZ Plus Von Anna Hoben ...

UNSER KULTURTIPP

Filmfestival in München : Osteuropa, original in Bild und Ton Beim „Mittel Punkt Europa Filmfest“ werden Filme aus Polen, Tschechien, Ungarn und der Ukraine gezeigt. Wie viel erzählen sie von der aktuellen Lage in den ehemaligen Ostblockstaaten? Von Josef Grübl ...

