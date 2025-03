Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchner Stadtsparkasse erzwingt Konto-Umstellung Bereits vor zwei Jahren hatte die Bank neue Kontomodelle eingeführt. Wer diesen seitdem nicht zugestimmt hat, bekommt nun eine Kündigung geschickt. Welche Konsequenzen das für die Betroffenen hat.

Ist München weiterhin die sicherste Großstadt Deutschlands? Die Münchner Polizei stellt ihre Bilanz für das vergangene Jahr vor: Welchen Effekt die Cannabis-Legalisierung brachte, wie viele Morde es 2024 gab – und wie die Stadt im Vergleich zu anderen dasteht.

Siemens zieht sich aus Neuperlach zurück Der Konzern übernimmt einen sieben Geschosse hohen Bürokomplex am Südende des Werksviertels. Dort finden aber nicht alle der mehr als 6000 Beschäftigten aus dem Münchner Osten Platz. (SZ Plus)

Die Preiskurve bei Kaufimmobilien zeigt wieder nach oben Auf dem Münchner Immobilienmarkt zeichnet sich eine Trendwende ab: Nach drei Jahren mit rückläufigen Kaufpreisen verzeichnet der Immobilienverband IVD erstmals wieder leichte Anstiege. Wie teuer Wohnungen und Häuser aktuell sind – und in welchem Bereich die Talfahrt weiter anhält. (SZ Plus)

Jens Lehmann, bekannt aus Funk, Fernsehen – und Gerichtsprozessen Der 55-Jährige sollte in München vor Gericht erscheinen, weil er angeblich bei einer Autofahrt das Handy am Ohr hatte. Aber weder er noch sein Anwalt kamen. Und schon nächste Woche wird erneut gegen ihn verhandelt. Über Deutschlands Ex-Nationaltorhüter – und seine skurrilen Gerichtsverhandlungen. (SZ Plus)

Raketenstart in Norwegen verschoben – „Spectrum“ bleibt am Boden Daten und Erfahrungen sammeln, das ist das Ziel des Münchner Start-ups Isar Aerospace, das am Montag einen sogenannten Microlauncher ins All schicken wollte. Doch wegen schlechten Wetters verzögert sich das Projekt.

WEITERE NACHRICHTEN

Klimaproteste: Anklage gegen fünf Aktivisten der „Letzten Generation“

Polizei: Zwei Jugendliche und ein Kind kleben Hakenkreuze in S-Bahn-Führerstand

Auf dem Weg nach München: Frau findet 15 000 Euro im ICE

Angriff nach mutmaßlichem Beziehungsstreit: Frau attackiert Lebensgefährten mit Küchenmesser

Verhandlung: Mann soll Tochter seiner Lebensgefährtin missbraucht haben

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Fußball-Profi - und danach? : Wie eine Bayern-Spielerin ihre zweite Karriere plant Mit 15 Nationalspielerin, mit 30 Stammkraft beim FC Bayern, und mit 40? Hat Jovana Damnjanović nicht ausgesorgt wie ihre männlichen Kollegen. Aber vorgesorgt. Von Katalina Farkas

SZ Plus NS-Geschichte : Als sich Pullacher Firmen die Hände schmutzig machten In ihrem dritten Buch über den Nationalsozialismus im Isartal widmet sich die Historikerin Susanne Meinl den mehreren tausend Zwangsarbeitern, die während des Zweiten Weltkriegs bei Unternehmen wie Linde ausgebeutet wurden. Von Daniela Bode

UNSER GASTROTIPP

SZ Plus Restaurant Museum im Bayerischen Nationalmuseum : Speisen im Prachtbau an der Prinzregentenstraße Im Restaurant Museum im Bayerischen Nationalmuseum kann man einen netten Abend verbringen – oder eine herbe Enttäuschung erleben. Von Toni Ego

