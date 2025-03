Von Anne Eberhard

DER TAG IN MÜNCHEN

„Ich konnte manchmal nichts zu essen kaufen“ Onlineshopping, Ratenzahlung: Mehr Geld auszugeben, als man tatsächlich hat, ist heutzutage nicht schwer. Vor allem unter jungen Menschen steigt die Überschuldung. Mit welchen Tipps die Schuldnerberatung ihnen aus der Misere hilft. (SZ Plus)

Große Operation im laufenden Betrieb Die kommunalen Kliniken kommen in diesem Jahr einen großen Schritt voran: Der Erweiterungsbau für Bogenhausen und der Neubau für Harlaching werden fertig, bei den Kosten gibt es für die Stadt keine Überraschungen. Doch der Umzug in die modernen Gebäude bedeutet für alle Beteiligten eine Herausforderung. (SZ Plus)

„Nach so vielen Jahren ist es einfach nur schön, das hier zu sehen“ Mit Präzisionsarbeit werden die ersten Rotoren am Sauerlacher Windrad im Hofoldinger Forst angebracht. Im Münchner Süden zeigt sich, dass die Energiewende auch gegen Widerstände Tempo aufnehmen kann. Ein Abstecher in den Staatswald.

Betrüger verkaufen Notfalltermine der Ausländerbehörde Programmierer machen sich zunutze, dass die Termine in der Münchner Ausländerbehörde heiß begehrt sind. Die spricht von einem Katz-und-Maus-Spiel mit den Betrügern. Abschalten will sie die Online-Reservierung trotzdem nicht.

Gipfel der Fußballtrikot-Sammler in München Beim Treffen der Experten für Fußballtrikots gibt es seltene Stücke zu bestaunen und viele spannende Geschichten zu hören. Zu erleben ist aber auch, wie sehr sich das Geschäft mit dem Sport über die Jahrzehnte gewandelt hat. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Streit eskaliert in Neuperlach: 30-Jähriger sticht 31-Jährigem mit Trinkglas in den Hals

Polizei sucht Zeugen: Schmierereien gegen Israel am Königsplatz

„Aktenzeichen XY“ soll Hinweise bringen: Polizei sucht weiter nach Juwelendieben

Wegweisender Streit am Münchner Stadtrand: Tiefenbohrung und Blaulicht-Einsätze neben Gräbern

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Historie : „Charlotte, komm, wir gehen zurück nach München“ Charlotte Knobloch ist die prominenteste Vertreterin der jüdischen Deutschen heute. Weniger bekannt ist ihr Vater Fritz Neuland, der einen Neuanfang wagte und die jüdische Gemeinde in München wieder aufbaute. Eine Erinnerung. Von Pauline Graf

SZ Plus Der Münchner Schauspieler Wolfgang Maria Bauer : „Ich bin in der Liebe ein Gescheiterter“ In seinem Leben musste sich Wolfgang Maria Bauer die Vaterschaft vor Gericht erstreiten. In seinem Debütroman „Kaltblut“ lehnt die Hauptfigur die Vaterschaft ab. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, erklärt der Schauspieler, Regisseur und Autor bei einem Treffen in München. Interview von Barbara Hordych

UNSER GASTROTIPP

Hämmelmann’s Bar : Zechen und zocken Die Hämmelmann’s Bar im Gärtnerplatzviertel fühlt sich an wie eine lockere Nachbarschaftskneipe. Es gibt selbst kreierte Cocktails – und eine Ananas, die Rätsel aufgibt. Von Sarah Maderer

