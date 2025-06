Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

„Es ging nie wirklich um Aufklärung, es ging um Vorurteile“ 200 Menschen solidarisieren sich vor dem Karlstor mit den Opfern rassistischer Anschläge. Mandy und Michaela Boulgarides, die Töchter eines Münchner NSU-Opfers, üben harsche Kritik an den Sicherheitsbehörden und der Presse.

Warum immer mehr Kinder Straftaten verüben In München nimmt die Gewaltkriminalität von Jugendlichen zu. So wurde im vergangenen Jahr gegen 344 Unter-14-Jährige wegen schwerer oder gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Experten haben dafür mehrere Erklärungsansätze. (SZ Plus)

So feiert München sich und seinen 867. Stadtgeburtstag In der Altstadt können sich Besucher bis ins Mittelalter treiben lassen. Besonders beliebt ist ein goldener Thron am Marienplatz.

Neue Zwischennutzung von Michi Kern – diesmal bei Knorr-Bremse Der Kulturunternehmer plant im Münchner Norden eine begehbare Skulptur in Form eines Sterns über einer bereits ausgehobenen Baugrube. Der „Lucky Star“ soll unter anderem zahlreiche Sportangebote beherbergen – die meisten davon kostenlos. (SZ Plus)

Was seit dem tödlichen Unfall an der Eisbachwelle alles passiert ist Es war ein Unglück, das die Stadt bewegte: Vor zwei Monaten verunglückte eine Surferin auf der weltbekannten Welle am Münchner Eisbach tödlich. Eine Chronologie der Ereignisse. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Mutmaßliches Gewaltverbrechen in Krailling 29-jährige Mutter tot in Wohnung aufgefunden – Ehemann unter Verdacht

Oktoberfest Viel „Oh, Oh, Oh“ und „Bam Bam Bam Bam“: München sucht Lied für die Wiesn

Unterhachinger Bibliothek Deutschlands erster Queer-Lesegarten

MÜNCHEN ERLESEN

Arzttermine : Bekommen Privatpatienten wirklich immer den früheren Termin? Wer privat versichert ist, hat bei der Terminvergabe Vorteile gegenüber gesetzlich Versicherten. So lautet die gängige Meinung. Doch wie groß sind die Unterschiede tatsächlich? Eine Datenanalyse. SZ Plus Von Joscha F. Westerkamp ...

Suchtkrankheiten : „Ich versteckte mich vor der Welt – und der Alkohol war Mittel zum Zweck“ Etwa jeder zehnte Mensch in Deutschland wird im Lauf seines Lebens suchtkrank. Vier Protokolle über den oft schleichenden Prozess hin zur Abhängigkeit, den Zusammenhang mit psychischen Krankheiten – und wie man aus der Sucht wieder herausfindet. SZ Plus Protokolle von Johanna Feckl ...

UNSER GASTROTIPP

Das Seerestaurant St. Alban : St. Tropez liegt gleich am Ammersee Das Seerestaurant St. Alban punktet mit Seeblick und Aussicht auf das Kloster Andechs. Aber auch mit zart gegrillten Meeresfrüchten. Klar, dass es bei dieser exklusiven Lage auch ein bisschen mehr Trüffel sein darf. Von Rosa Marín ...

