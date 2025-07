Kabarettist Willy Astor erzählt über seine Kindheit und einen Millionenbetrug, Auswirkungen des Konflikts zwischen Israel und Iran in München, wie der Elisabethplatz umgewandelt werden soll und mehr.

Von Marla Kyriss

Kabarettist Willy Astor erzählt seinen Lieblingswitz Seit 40 Jahren steht er als Comedian, Musiker und Komponist nun schon auf der Bühne. Zum Jubiläum gibt Willy Astor eine Kostprobe aus seinem Programm und singt über Gurkensalat. Zum Podcast.

Spionage und Sabotage im Auftrag der Mullahs? Der Konflikt zwischen Iran und Israel wirkt sich auch in Europa aus. In München gab es in der Vergangenheit mehrere Vorfälle, die Sicherheitsexperten als mögliche Anschlagsvorbereitungen werten. (SZ Plus)

Eine neue Oase für den Elisabethmarkt Nach der Umgestaltung des Platzes stehen dort noch Container – nun aber soll ein Straßenbereich in Grünfläche umgewandelt werden. Die Diskussionen zuvor waren erhitzt.

Hasan Ismaik verkauft seine Anteile an den Löwen – wirklich! Der Jordanier tritt seine Anteile an eine Schweizer Familienholding ab. Das teilt der Klub am Samstag mit. Damit wird die Zeit des umstrittenen Investors beim TSV 1860 München nach 14 Jahren enden. (SZ Plus)

Identität der Toten bei Absturz in Österreich klar Sie starteten bei München und wollten wohl zu den Krimmler Wasserfällen. Bei einem Rundflug sind vier Menschen gestorben, jetzt steht ihre Identität fest. Die Unglücksursache ist noch unklar.

Kommunalwahl 2026 Ex-Minister Piazolo tritt als OB-Kandidat in München an

Floorball, Skimboarding, Ritterkampf Sportarten und Aktivitäten beim Sportfestival am Königsplatz

Tanz-Festival im HP8 Wo 70-Jährige zu K-Pop tanzen

Preise, Besucherzahlen und Fazit Wer war da, wer hat gewonnen – so war das Filmfest München

Kirche von Väterchen Timofej : Ein Münchner Märchen Das schlitzohrige Väterchen Timofej schuf im Olympiapark ein Reich, in dem allerhand Wundersames geschah. Nun ereignet sich dort erneut ein Wunder. Über einen besonderen Ort im sonst meist konformen München. SZ Plus Von Lisa Sonnabend ...

Traumatische Erfahrungen : „Vielen fällt es schwer, mit dem Erlebten fertig zu werden“ Unter Gewalterfahrungen, Unfällen und schweren Erkrankungen leidet nicht nur der Körper, sondern auch die Seele. Stephanie Püschner, Trauma-Expertin am KBO-Klinikum Fürstenfeldbruck, erläutert die Folgen und erklärt, wie Betroffenen geholfen werden kann, damit sie in ein normales Leben zurückfinden. SZ Plus Interview von Ingrid Hügenell ...

Angebot des Tourismusbüros : Führungen über die Wiesn-Baustelle Wer wissen will, wie das Oktoberfest entsteht, kann bei Führungen einen Blick in die Bereiche werfen, die während des Aufbaus ansonsten gesperrt sind. ...

