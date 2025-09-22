Umstrittener Flyer beim Olympia-Ratsentscheid verschickt, was gegen Upskirting auf dem Teufelsrad unternommen wird, der Bundeskanzler verteilt Kusshände auf der Wiesn und mehr.

Von Franziska Peer

OKTOBERFEST

Kritiker drohen mit Klage Die Stadt München verschickt mit den Wahlunterlagen für den Ratsentscheid zur Sommerspiele-Bewerbung eine Broschüre, die für das Sport-Spektakel wirbt. Die Gegner fühlen sich benachteiligt und schicken Juristen an den Start.

„Das Teufelsrad ist ein Risiko für die Sicherheit von Frauen geworden“ Auf der Wiesn-Attraktion flattern die Röcke häufig nach oben. Videos davon landen immer wieder im Netz. Die Betreiberin kennt das Problem. Was unternimmt sie dagegen? Und reichen ihre Maßnahmen aus? (SZ Plus)

Kusshände und ein Kanzler, der in München Gefühle zeigt Überraschend erscheint die komplette Spitze der Regierungskoalition auf der Wiesn. Was es mit dem Besuch von Merz, Bas, Klingbeil und Söder auf sich hat – und welche Geheimnisse es zuvor gab.

Ist der „Almauftrieb“ Münchens glamouröseste Wiesn-Nacht? Bei dem Event treffen sich Promis aus Wirtschaft, Showbusiness und Sport. Über einen Abend, der das spezielle Münchner Welt-Dorf-Gefühl einwandfrei einfängt.

DER TAG IN MÜNCHEN

Kaufhaus am Münchner Hauptbahnhof soll vor dem Verkauf stehen Ein Münchner Unternehmer soll vor der Übernahme des Tietz-Hauses, ehemals Hertie und Karstadt, am Bahnhofsplatz stehen. Ein Nachteil dieses Immobilienprojekts ist seine Nachbarschaft (SZ Plus).

Bröckelnde Balkone, falsche Nebenkosten, endloses Warten Münchens größte Vermieterin, die städtische „Münchner Wohnen“, erhält eine neue Führung – und auf die kommt einiges zu. Eine Chronologie des Chaos.

Münchner Rathaus will Klimaschutzprüfung aussetzen Bisher müssen Vorlagen für den Stadtrat auf Umweltfolgen untersucht werden. Das Direktorium hält dies für ineffizient und bürokratisch. Klimareferentin Kugler widerspricht: Der Umwelt-Check sei „heute wichtiger denn je“.

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Serie „Kraftorte“: Forschungscampus der TU in Garching : Kreativität dringend erwünscht Auf dem Forschungscampus der TU in Garching im Landkreis München entwickeln Wissenschaftler seit Ende der Fünfzigerjahre innovative Konzepte. Das Erfolgsrezept? Auch mal eine „Schnapsidee“ weiter verfolgen, sagt der emeritierte Professor Hartmut Hoffmann. SZ Plus Von Irmengard Gnau ...

Mit der Firma aufs Oktoberfest : Darf man sich krankmelden, wenn man einen Kater hat? Die Firmenwiesn birgt Stolperfallen für Kollegen, Chefinnen und Vorgesetzte. Anwalt Thomas Etzel gibt Tipps und sagt: „Die Wiesn ist kein arbeitsrechtsfreier Raum, Alkohol hin oder her.“ SZ Plus Interview von Linus Freymark ...

UNSER KULTURTIPP

Multikulturelles AnderArt-Festival : Münchens Alternative zum Wiesn-Rummel Mit dem AnderArt-Festival macht die Stadt selbst ihrem Oktoberfest Konkurrenz: Queere, feministische und politisch kämpferische Musiker zeigen die Stadt von ihrer weltoffensten Seite. Und einen Riesenchor stimmt mal nicht „Hulapalu“ an. Von Michael Zirnstein ...

