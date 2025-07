Was dieses Jahr auf dem Oktoberfest alles neu ist, wie München mit den neuen Drogen umgeht, Alt-OB Christian Ude macht seine Krebserkrankung öffentlich und mehr.

Von Marla Kyriss

Das ist dieses Jahr alles neu auf der Wiesn Frisch gebackene Brezn, neue Fahrgeschäfte – und ein Favorit für den Wiesn-Hit: ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen für das Oktoberfest.

Münchens Angst vor den neuen Drogen Drogenberater und Polizei fürchten, dass auch hier in einer einzigen Nacht viele Menschen an einer Überdosis sterben könnten. Was die neuen synthetischen Opioide so gefährlich macht – und wie ein Nasenspray Leben rettet. (SZ Plus)

Münchner Alt-OB Christian Ude macht Krebserkrankung öffentlich Der ehemalige Oberbürgermeister berichtet auf Facebook von seiner überstandenen Prostata-OP in einer Planegger Klinik.

Die 35-Millionen-Euro-Pläne für das Backstage Einer der wichtigsten Veranstaltungsorte für Rock und Pop in München soll massiv umgebaut werden: Wie das Backstage künftig aussehen soll – und was das Projekt gefährdet.

Alles, was man zu Robbie Williams in München wissen muss Bei seinen drei Konzerten in Folge brach der Star 2006 Besucherrekorde. Nun tritt er wieder im Olympiastadion auf. Wie kommt man noch an Tickets für die ausverkaufte Show der „Britpop“-Tour? Und welche Songs wird er spielen?

Streit um Propalästina-Demo: Stadtrat tritt bei „München ist bunt“ aus – wegen Menschenkette vor Synagoge

Nach Verdi-Brief an den Stadtrat: Streit um Hebammen der München Klinik ausgeräumt

Seit Jahren keine Besserung: Bettwanzenplage in der Wohnung: Mieterin verklagt Vonovia (SZ Plus)

Dank Überwachungskamera: Raubüberfall am Morgen – Festnahme am Nachmittag

Interview zum Beginn der Reisezeit : „Ganz entscheidend ist es, das Packen zu planen“ Ordnungsexpertin Claudia Eichenlaub erklärt, wie es dank guter Organisation gelingen kann, ganz entspannt ins Auto oder das Flugzeug zu steigen – ohne etwas Wichtiges vergessen zu haben. SZ Plus Interview von Anja Blum ...

Kaltenberger Ritterturnier : Eine Feinstaubplakette für die Hexe Zu Füßen des Wittelsbacher Schlosses bei Geltendorf wird das Mittelalter seit 45 Jahren nicht nur gespielt, sondern gelebt. Ohne Handy und Kunstfaser. Ein Rundgang zeigt, dass es dennoch einige humorvolle Zugeständnisse an die Moderne gibt. SZ Plus Von Stefan Salger ...

Vom Bardentreffen in Nürnberg zum Gitarrenfestival Hersbruck : Herausragende Musikfestivals für die Ferienzeit Von Global Pop über Gitarrenmusik bis zum Jazz: Bardentreffen in Nürnberg oder Experimentelles in Saalfelden. Das sind die Festival-Empfehlungen im August. Von Oliver Hochkeppel ...

