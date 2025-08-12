Die Gegner der Münchner Olympia-Bewerbung formieren sich, betrunkener Fahrer rammt mehrere Autos und verletzt vier Polizisten, der richtige Umgang mit Insekten und mehr.

Die Gegner der Münchner Olympia-Bewerbung formieren sich „NOlympia“ ist zurück: Mehrere Parteien und Umweltverbände wollen Sommerspiele in der Stadt verhindern. Wie sie argumentieren – und was die Befürworter dagegenhalten.

Meinung Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044: München verstolpert gerade seinen Vorsprung bei der Olympia-Bewerbung (Kommentar, SZ Plus)

Eine Pauschalreise mit Massencharakter muss nicht perfekt sein Ein Kunde bucht für gut 40 000 Euro eine Kreuzfahrt rund um die Welt. Am Ende war ihm seine Kabine zu laut, das Schiff zu stark gekühlt und die Ausflüge zu wenig. Doch reicht das für eine teilweise Rückerstattung?

Chaos-Fahrt durch München: Vier verletzte Polizisten und mehrere beschädigte Autos Ein 32-Jähriger verursacht an verschiedenen Stellen in der Stadt Unfälle und flieht dann. Bei der Festnahme leistet er erheblichen Widerstand.

„Wespen niemals anpusten!“ Berater Hans Greßirer über ideales Ablenkfutter, die Frage, ob die Angst vor Hornissenstichen begründet ist – und wozu Wespen-Experten wie er einen Staubsauger einsetzen.

Polizei: Bayern-Fans rauben Sechziger aus

Schwerer Unfall: Auto überschlägt sich mehrfach auf A99 – drei Schwerverletzte

A8 bei Holzkirchen: Kind an Autobahn-Raststätte vergessen

Engagement zum Nachmachen : Mit einem Schnitt anderen Gutes tun Bereits zum dritten Mal spendet Helena Lettl ihre Haare, damit daraus Perücken für krebskranke Kinder gemacht werden können. Die angehende Tierärztin aus Ebersberg weiß, wie viel Überwindung das kostet, findet aber auch, es sollten noch viel mehr Menschen ihrem Beispiel folgen. SZ Plus Von Michaela Pelz ...

Meinung Pro und Contra : Sollen Rennradfahrer ausgebremst werden? SZ Plus Kommentar von Karin Kampwerth und Claudia Koestler ...

Sommer : Die elf schönsten Orte in München, um den Sonnenuntergang zu genießen Mehr als 30 Grad, wolkenlos: Dieser Sommer lockt ins Freie. Aber wohin? An diesen Plätzen in der Stadt lassen sich im Abendrot himmlische Stunden erleben. Von SZ-Autorinnen und -Autoren ...

