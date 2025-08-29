Was Jugendliche zur Wehrdienst-Debatte sagen, ob Frauen auch zur Bundeswehr sollten, wie man an günstige Plätze in Gourmetrestaurants kommt und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

„Unser Land verteidigt sich nicht von alleine“ Die Bundeswehr braucht dringend mehr Personal, junge Deutsche sollen deshalb wieder verpflichtend gemustert werden. Wie stehen sie zum Wehrdienst und würden sie im Ernstfall zur Waffe greifen? (SZ Plus)

Warum sollten nicht auch junge Frauen zur Bundeswehr? Eva-Maria Kern hat als Präsidentin der Bundeswehr-Universität München täglich mit jungen Soldatinnen und Soldaten zu tun. Warum sie eine Wehrpflicht für unvermeidlich hält und was sie Frauen raten würde. (SZ Plus)

Wie man an günstige Plätze in der Sternegastronomie kommt Die App „Hidden Table“ vermittelt Plätze in Gourmetrestaurants – und das zu vergünstigten Preisen. Seit März gibt es sie in München. Welche Lokale dabei sind und warum das Konzept bei Gastronomen umstritten ist. (SZ Plus)

Bankangestellte gesteht Diebstahl – aber wo ist das Geld? Schlimme familiäre Verhältnisse, Mobbing und Schulden nennt die heute 23-jährige Maria P. als Grund für den Raub und den vorgetäuschten Überfall im Tresorraum der Genossenschaftsbank. Zu Prozessbeginn bringt sie einen großen Unbekannten ins Spiel.

WEITERE NACHRICHTEN

Polizei: Versuchtes Tötungsdelikt im Domagkpark - Tatverdächtiger festgenommen

Neuperlach: Kiosk-Betreiber schlägt Räuber in die Flucht

Prozess um sexuellen Missbrauch: Peter F. suchte sein Opfer auf „Knuddels“

MÜNCHEN ERLESEN

Konstantin Wecker : „Der richtige Moment, um aufzuräumen“ Der Liedermacher Konstantin Wecker hat ein neues Buch geschrieben, in dem er radikal ehrlich von seinem Suchtverhalten erzählt. In „Der Liebe zuliebe“ erklärt er auch, warum er nicht mehr Klavier spielen kann und was das für ihn bedeutet. SZ Plus Interview von Florian Kinast ...

Musik auf langen Autofahrten : „Ich kenne keinen Song namens Uschi“ Wenn die Kinder im Auto nerven, wird es Zeit für ein Wunschkonzert. Blöd bloß, wenn die Handy-Sprachassistentin ständig die Songtitel falsch versteht. SZ Plus Glosse von Nadeschda Scharfenberg ...

UNSER KULTURTIPP

Tiktok-Star in der Olympiahalle : Das Wichtigste zum Doppelkonzert von Ayliva in München Ayliva ist die deutsche Selfmade-Pop-Sensation – wie wurde sie dazu? Was war ihr emotionalster Moment als „The Voice“-Jurorin? Wie kommt man noch an Tickets für die ausverkaufte Tournee durch 30 Städte? Und das Wichtigste: Wie geht es Ihr? Von Michael Zirnstein ...

