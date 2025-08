Mit einem Drogenfahnder unterwegs im Münchner Nachtleben, das Aus für die MVG-Leihräder, warum um das Spezi so oft vor Gericht gestritten wird und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

So dreist kokst München Ein Fahnder der Polizei zeigt bei einer Tour durch die Samstagnacht, wie in München konsumiert und gedealt wird. Nicht diskret, sondern beinahe unverschämt offen. (SZ Plus)

Die Ära der MVG-Leihräder endet – nur was kommt dann? Nach dem beschlossenen Aus sollte ein neuer Anbieter für einen „nahtlosen Übergang“ sorgen. Doch die Umstellung ist gescheitert. Was passiert ist und was das für die Zukunft bedeutet.

Warum um das Spezi so oft vor Gericht gestritten wird Paulaner verklagt Berentzen wegen des Aussehens ihres Cola-Mischgetränks. Wieso zieht die Münchner Brauerei immer wieder vor Gericht, um ihr Kultgetränk zu verteidigen? Und was sagen die Konkurrenten? (SZ Plus)

Mein Nachbar – das zerstörerische Eichhörnchen Selbst in der Stadt gibt es Natur, da nisten sich auch mal Igel und Enten bei Münchnerinnen und Münchnern ein. Das bringt putzige Geschichten hervor – und tragische.

Warum München ein gutes Pflaster für Luxus ist Wie steht es um die Fünf-Sterne-Hotels in dieser Stadt? Und wie empörend ist der Geschmack von Neureichen? Ein Gespräch mit Sir Rocco Forte, dem Besitzer des Charles Hotels am Alten Botanischen Garten. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Vier Verletzte in Linienbus: Unfallflucht mit Rollator

Medaillen und Ehrenzeichen: Söders wundersamer Ordensregen ‒ eine Glosse (SZ Plus)

Prozess in München: Mordfall Dominik Brunner: Erneute Strafe für damals Verurteilten

Herrschinger Mordprozess: Rentner mit 13 Messerstichen ermordet – Angeklagter zu lebenslanger Haft verurteilt

MÜNCHEN ERLESEN

Andrea Sawatzki : „Immer, wenn ich an meine Mutter denke, fange ich fast an zu heulen“ Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands, ihre Kindheit war geprägt von Leid, Angst, Wut und Hass. In ihrem neuen Roman „Biarritz“ arbeitet Andrea Sawatzki das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter auf. Ein Gespräch über Schuld und Vergebung, Liebe und die Heilkraft des Schreibens. SZ Plus Interview von Bernhard Blöchl ...

Umstrittenes russisches Lied von Literaturhaus abgelehnt : Streit um Kunstfreiheit in Münchens Kulturszene Die Schriftstellerin Petra Morsbach empört sich, dass beim Literaturfest ein umstrittenes Lied nicht vorgetragen werden durfte. Cancelt das Literaturhaus die Kunst? Erstickt die Bayerische Akademie der Schönen Künste die Debatte? Und was sagt der betroffene Sänger Vladimir Korneev? SZ Plus Von Jutta Czeguhn, Sabine Reithmaier und Antje Weber ...

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeit in den Bergen : Fünf Hütten-Tipps für Genießer Berghütten machen das Wandern erst richtig schön. Denn sie bereichern das Erlebnis mit gutem Essen, schöner Aussicht, besonderem Ambiente oder bemerkenswerter Architektur. Fünf Beispiele zwischen Isarwinkel und Karwendel. SZ Plus Von Benjamin Engel ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg