DER TAG IN MÜNCHEN
Bogenhausen – das Tal der Ahnungslosen Ausgerechnet in einem der nobelsten Viertel Münchens bleiben die Handys oft stumm. Wegen des Wegfalls einer Antennen-Anlage gibt es Empfangsprobleme. Und diese zu beheben, ist gar nicht so einfach.
Welche Lehren sich aus dem Münchner Olympia-Entscheid ziehen lassen München hat bei einer Rekordbeteiligung mit einer Zweidrittelmehrheit für eine Sommerspiele-Bewerbung gestimmt. Das Prozedere bei diesem Bürgerentscheid könnte wegweisend sein – und viele Gewohnheiten auch bei anderen Wahlen grundlegend verändern. (SZ Plus)
So lebt es sich an der Mega-Baustelle Lärm, Risse in den Wänden, Müll, der nicht wegkommt: Viele freuen sich, dass die Straßenbahn-Westtangente endlich kommt. Aber Anwohner leiden unter Baustellenstress.
Mann kidnappt 15-Jährigen nach geplatztem Falschgeld-Deal Nachdem ihn eine Bande über den Tisch gezogen hat, will ein 23-Jähriger von dem Jugendlichen sein verlorenes Geld erpressen. Doch auch die Rolle des Entführten wirft Fragen auf. (SZ Plus)
Auf dem Weg zum Hauptbahnhof: Baum stürzt auf Regionalzug in München – Strecke gesperrt
Neubau am Leonrodplatz: Der Umzug ins neue Strafjustizzentrum steht an
Neuperlach: 17-Jährige in Einkaufszentrum und U-Bahn sexuell belästigt
Tödlicher Unfall: Waghalsiges Manöver auf A99 kostet Motorradfahrer das Leben
Bachauskehr am Eisbach: Surfer und große Fische müssen weichen
Kino:Ein Kobold spendet Trost
Die wenigsten Dinge, die mal schön waren, dürfen schön bleiben. Beim Münchner Phänomen Pumuckl gelingt das aber – jetzt sogar mit einem neuen Kinofilm. Ein Werkstattbesuch.
Aktion zum Nahost-Konflikt:„Wie schaffen wir es, dass auch hierzulande Menschen sich versöhnen?“
Anne Faßbender liest einmal im Monat auf dem Münchner Marienplatz die Namen getöteter Kinder in Israel und Palästina vor. Warum sie auch jetzt damit nicht aufhört.
