Das ungewöhnliche Techno-Duo „Schrotthagen“, wie die Spitzen der Politik für Münchens Olympia-Kandidatur werben, Rewe-Räuber zu langen Haftstrafen verurteilt und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

„Die Leute haben gedacht, was ist das für ein komisches Pärchen?“ Dieter Schleip und Giovanni Berg komponieren eigentlich Filmmusik in ihrem Studio in München, als ihre Videos auf Social Media viral gehen. Heute tritt das ungewöhnliche Duo als „Schrotthagen“ vor Tausenden Fans weltweit auf. (SZ Plus)

Mit aller Macht pro Olympia Die Spitzen der Politik versammeln sich im Stadion, um positive Stimmung vor dem Bürgerentscheid zur Olympiabewerbung Münchens zu verbreiten. Helfen soll auch eine Kampagne mit „Jubelschreien“.

Supermarkt-Räuber zu langen Haftstrafen verurteilt Die vier Männer hatten einen Rewe überfallen, bei der Flucht die Beute verloren und viele DNA-Spuren hinterlassen. Vor Gericht begründen sie die Tat mit einer Story „wie aus einem schlechten amerikanischen Film“, wie der Richter findet.

Stadtwerke erkunden Untergrund für möglichen U-Bahntunnel Wann und ob die U9 quer durch die Münchner Innenstadt gebaut wird, ist noch offen. Doch die Vorbereitungen für das Milliardenprojekt laufen. Bohrungen in bis zu 75 Meter Tiefe sollen nun Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens geben.

Intime Aufnahmen tauchen bei Google auf: Klägerin will Grundsatzurteil Einem Ehepaar werden private Bilder gestohlen. Seit 2023 werden die Fotos tausendfach online verbreitet. Die Klägerin will sich dagegen nun in München vor Gericht wehren.

WEITERE NACHRICHTEN

Nach Anschlag vor einem Jahr: Israelisches Konsulat hat Sicherheitsvorkehrungen verschärft

Feldmoching: Polizeihund Miley schnappt Einbrecher

Sendling und Laim: Diebe stehlen Lenkräder aus Autos

MÜNCHEN ERLESEN

Instagrammer auf Wohnungssuche : „Die Angebote werden immer frecher“ Tobias Nickel braucht eine neue Wohnung in München. Wie es dazu kam, dass der 26-Jährige mit einem Bett in der Innenstadt unterwegs war und was er dabei erlebte. SZ Plus Interview von Johanna Feckl ...

Leiterin vom Münchner Hofspielhaus : Über eine Spielstätte, an der künstlerisch alles passieren darf Die Schauspielerin Christiane Brammer erfüllte sich mit dem eigenen Theater im Münchner Zentrum ihren Traum. Jetzt hat sie das zehnjährige Bestehen gefeiert – und sprüht noch immer vor Ideen. SZ Plus Von Thomas Becker ...

UNSER GASTROTIPP

Messen in München : Aroma-Herbst: Die Getränkemessen in München Alkoholfreie Getränke, edle Weine und Spirituosen, internationale wie regionale Feinkost: In München dreht sich bis zum Ende des Jahres vieles um guten Geschmack. Ein Überblick über die wichtigsten Events und Weinmessen. Von Astrid Becker ...

