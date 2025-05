Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

„Wir sind ein Lebensmittelmarkt und kein Saufmarkt“ Bei Sonnenschein verwandelt sich der Viktualienmarkt bisweilen in eine Partyzone. Die teils angetrunkenen Massen sind für etliche Händler ein Problem. Doch was tun? Alkohol verbieten? Über ein Phänomen, bei dem verschiedenste Interessen aufeinanderprallen. (SZ Plus)

Im Augustinerkloster war er bisher immer nur „der Bob“ Wie Katholikinnen und Katholiken in München auf den neuen Papst Leo XIV. reagieren – und was sie sich von ihm wünschen.

Wie kann die Wissenschaft vor Politikern wie Trump geschützt werden? In den USA werden Universitäten massiv angegriffen. Ist so etwas auch hierzulande möglich? Thomas Hofmann, Präsident der Technischen Universität München, spricht über mögliche Gefahren und den Vorteil der Bildung in Deutschland. (SZ Plus)

Freie Fahrt über die Ludwigsbrücke Nach viereinhalbjähriger Sanierung kehrt die Tram 17 auf ihren alten Linienweg zurück. Die Straßenbahn fährt nun wieder regulär über Haidhausen zum Isartor – pünktlich zum 100. Geburtstag des Deutschen Museums.

Die Großbaustelle wandert ins nächste Viertel Der Bau der Tram-Westtangente verlagert sich von Sommer an nach Neuhausen-Nymphenburg. Die Anwohner müssen mit teils erheblichen Einschränkungen rechnen. Wie der Zeitplan aussieht.

Hohe Haftstraße für geständigen Drogenkurier Falsche Freunde, Suchtprobleme und eine Schuldenspirale: Für den Versuch, sich mithilfe von Kurierfahrten aus seiner finanziellen Notlage zu befreien, muss ein 32-Jähriger jetzt lange Jahre hinter Gitter. Das Urteil ist rechtskräftig.

WEITERE NACHRICHTEN

Erste Festival-Highlights stehen fest Carey Mulligan eröffnet das Filmfest München

Schäftlarn 23-Jähriger stirbt nach S-Bahn-Unfall

Auf Münchner Friedhöfen Grabräuber stiehlt Metall im Wert von 50 000 Euro

KRIEGSENDE VOR 80 JAHREN

Orte mit Nazi-Vergangenheit : Spuren der Tyrannei in München Die Villa eines berühmten Schriftstellers, die zum Lebensborn-Heim wurde, eine Grundschule, in der ein Bombensuchkommando aus KZ-Häftlingen hauste, oder ein paar Meter ziviler Ungehorsam in der Stadtmitte: acht Orte mit düsterer NS-Geschichte. SZ Plus Von Katja Schnitzler ...

Nachkriegszeit : Deutschlands größter Schwarzmarkt war in Bogenhausen In der Möhlstraße entsteht nach dem Krieg ein gewaltiger Umschlagplatz für Kaffee, Zigaretten, Schokolade und vieles mehr. Razzien setzen ihm nach Jahren ein Ende. Doch wie kam es, dass ausgerechnet im feinen Bogenhausen ein solcher Markt entstand? SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

UNSER KULTURTIPP

Event in München : Das hat die Lange Nacht der Musik zu bieten Zum 24. Mal schwärmen am 10. Mai Zehntausende Musikfreunde aus zu 400 Konzerten an 84 Spielstätten – für jeden Einzelnen wird es eine persönliche Erlebnisreise mit Chören im Jugendstilbad, Robotergitarristen im Deutschen Museum oder Jazz in der Riesenradgondel. Ein Überblick. Von Michael Zirnstein ...

