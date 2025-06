Die Gier nach Urlaub in den Pfingstferien, Der Kita des Vereins „Hilfe von Mensch zu Mensch“ droht das Aus, Gefälschte Schreiben kündigen Panzerparade an und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Gier nach Urlaub Nur in den Sommerferien verreisen noch mehr Menschen als jetzt. Über die Lust am Aufbruch, den Rückfall in alte Gewohnheiten – und erholsamen Stress. (SZ Plus)

Sonnenuntergänge, Autoschlangen und hungrige Katzen Ferien sind eine besondere Zeit, für alle, die wegfahren, aber auch für diejenigen, die zu Hause bleiben. Fünf Eindrücke von Straße, Strand und heimischem Garten.

Münchner Verein droht das Aus – weil die Stadt nicht zahlt Der Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“ muss schnell Geld auftreiben, sonst stehen von Juli an nicht nur Kita-Kinder auf der Straße, sondern auch 139 Mitarbeiter. Helfen könnte das Bildungsreferat, doch das verweist auf juristische Probleme. (SZ Plus)

Das umstrittene Solarkraftwerk im Ismaninger Moos Die Stadtwerke München planen auf 43 Hektar Land bei Ismaning Photovoltaik im großen Stil. Kritiker befürchten Schaden für Flora und Fauna, der Bund Naturschutz hofft sogar auf einen Nutzen.

Gefälschte Schreiben kündigen Panzerparade durch München an In mehreren Straßen erhalten Anwohner einen angeblichen Brief vom Kreisverwaltungsreferat: Man möge zum Veteranentag bitte Autos umparken, um der 10. Panzerdivision Platz zu machen. Wie die Behörde reagiert – und warum auch die SZ von der Aktion betroffen ist.

„Sonnenbestrahlung ist neben Arsen und Zigarettenrauch eines der schlimmsten Krebsgifte“ Die Zahl der Menschen, die an schwarzem Hautkrebs erkranken, steigt rapide. Woran das liegt und wie man Muttermale selbst untersuchen kann, erklärt der Hautarzt Christoph Liebich.

WEITERE NACHRICHTEN

Spektakulärer Unfall auf der A95 Motorrad fliegt 100 Meter weit

Hauptbahnhof Betrunkener löst Sperrung der Stammstrecke aus

Nahostkonflikt in München Antisemitische Schmierereien in der Universität

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Serie: Dahoam in ... : Auf dem Wasser zu Hause Hans Jürgen Müller ist Fischer am Starnberger See. Der 57-Jährige aus Tutzing führt eine Familientradition fort. Doch viel Geld verdient er damit nicht. Er betreibt zudem eine Segel- und Sportbootschule. Von Sabine Bader ...

Bilder einer Schwimmbad-Verwandlung, Teil 3 : Wie ein Freibad in die Badesaison startet Schrubben, Wasser einpegeln, Technik warten, Spielgeräte schleifen, Rettungstraining und noch einiges mehr: Was genau zu tun ist, damit im Mai in 501 bayerischen Freibädern der Spaß beginnt. SZ Plus Von Johanna Feckl und Peter Hinz-Rosin ...

UNSER FREIZEITTIPP

Gratis-Open-Air in München : Warum das Theatron-Pfingstfestival so beliebt ist – seit 25 Jahren Inklusiv und divers: Dank städtischer Förderung kostet das Theatron-Pfingstfestival nach wie vor keinen Eintritt. Was das Münchner Open-Air zum Jubiläum zu bieten hat. Von Dirk Wagner ...

