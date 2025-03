Wie sich München gewandelt hat, weshalb die Polizei ab jetzt den Standort von 110-Anrufern ermitteln kann, was ein Hautarzt zum Sonnenschutz rät und mehr.

Von Marla Kyriss

Wie München sich gewandelt hat Wann hießen Babys oft Petra und Thomas? Wie oft nutzten Städter die Pferdetram? Und was hat es mit dem „Münchner Bierherz“ auf sich? Die Antworten liefern die Daten, die das Statistische Amt seit 1875 sammelt.

110-Anrufer können geortet werden Wer die Notrufnummer wählt, tut sich vor lauter Aufregung oft schwer mit korrekten Angaben. Den Standort der „Mitteiler“ kann die Münchner Polizei nun per Ortungssystem ermitteln. Schnelles Handeln sei hier wichtiger als Datenschutz.

Warum Faktor 50 immer richtig ist Endlich Frühling, nichts wie raus. Hautarzt Markus Reinholz erklärt, warum die ersten sonnigen Tage gefährlich sind. Und wie gering die Eigenschutzzeit bei hellhäutigen Menschen ist. (SZ Plus)

Günstig wohnen zwischen Eisbach und Englischem Garten 600 neue Wohnungen sollen im Tucherpark entstehen, etwa die Hälfte davon gefördert. Was Stadt und Investoren sonst noch mit dem Areal in Münchner Bestlage vorhaben. (SZ Plus)

Mittlerer Ring nach Unfall am Petueltunnel teilweise gesperrt Ein Lkw fährt durch die Mittel-Leitplanke und dann in den Gegenverkehr. Die Polizei spricht von drei Verletzten.

Giesinger Bahnhof: Polizei schnappt möglichen Dealer

Fuhrpark der Wittelsbacher: Historische „Fahrrad-Rikscha“ zurück im Marstallmuseum

Trudering: Urlaubsfotos auf falschen Fernseher gestreamt – Polizei muss eingreifen

SZ Plus Jugendarbeit : Was Jugendliche in München umtreibt Judith Greil leitet den Kreisjugendring München-Stadt. Im Sommer hört sie auf. Was sie von jungen Menschen gelernt hat, was sie sich von der Politik wünscht und warum sie Friedrich Merz gerne Nachhilfe in Demokratie erteilen würde. Interview von Martina Scherf

SZ Plus Bahnhofsviertel : Hier ist München mal wirklich pulsierend, widersprüchlich und urban Das südliche Bahnhofsviertel ist nicht unbedingt schön. Aber großstädtisch und kein bayerisches Bullerbü: Unterwegs in Cafés, Museen und Hinterhöfen, um Goethe- und Landwehrstraße abseits der Klischees zu entdecken. Von Catherine Hoffmann und Florian Peljak

SZ Plus Restaurant Kyo : Auf der Suche nach der Perfektion Die Vorspeisen im Kyo geben Anlass zur Hoffnung, dass die Küche mehr als das übliche Asian-Allerweltsfood anstrebt. Aber nicht alles in dem Gräfelfinger Restaurant kann überzeugen. Von Gertrude Fein

