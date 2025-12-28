DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Münchens Wahrzeichen – für immer verschwunden? Die Einbauten an der Eisbachwelle wurden Sonntagmorgen von der Feuerwehr entfernt. Zusätzlich lassen Dokumente den Schluss zu, dass die Welle womöglich nicht wieder aufgebaut werden kann. Der Streit zwischen den Surfern und der Stadt München eskaliert (SZ Plus).

Münchens Geisterhäuser Das Wohnproblem ist in München brisant wie in keiner anderen deutschen Stadt – trotzdem stehen hier ganze Häuser leer. Wie kann das sein? Zehn Beispiele und ihre Geschichte (SZ Plus).

„Schön, dass Sie da sind!“ Wenn andere an Heiligabend zu ihren Familien gehen, ist es für wohnungslose Menschen oft besonders schwer. Doch im Münchner Hofbräuhaus feiern 600 von ihnen an festlich gedeckten Tafeln. Und manch einer scheint darüber zu staunen (SZ Plus).

Die wichtigsten Themen aus Politik und Wirtschaft Beim Bürgerbegehren stimmen zwei Drittel für eine Bewerbung. Beim Sendlinger Loch und den neuen Hochhäusern geht es voran. Ein Mega-Projekt platzt. Der Jahresrückblick (SZ Plus).

Urlaub statt Umtausch Die Menge der unpassenden Geschenke, die wieder in den Geschäften landen, geht zurück. Dagegen werden weit mehr Einkaufsgutscheine eingelöst. Dennoch herrscht im Handel keine Festtagsstimmung.

WEITERE NACHRICHTEN

Fahrplanänderungen zu Silvester: MVG verstärkt Fahrangebot

Raketenbauer aus Ottobrunn: Isar Aerospace bereitet nächsten Start vor

MÜNCHEN ERLESEN

Armut in München : Samans größter Herzenswunsch: Einmal Micky Maus persönlich treffen Mathenachhilfe, mit der Familie einen Fahrradausflug machen oder zum Friseur gehen: Wer in Armut lebt, für den wird das zum innigsten Wunsch, was für andere selbstverständlich ist. Von Sabine Buchwald, Johanna Feckl, Karin Kampwerth und Claudia Klein (Illustration) ...

Trends und Tricks im Luftballon-Gewerbe : „Lassen Sie keinen über Nacht im Auto“ Aziz Pilav verkauft alles aus Latex oder Alu, was man aufpusten kann. Über die Vorlieben der Münchner, Entwicklungen im Feier-Segment, die lustigsten Anekdoten und einen sehr traurigen Moment. SZ Plus Interview von Philipp Crone ...

UNSER FREIZEITTIPP

Feiern ins neue Jahr : Die größten, höchsten und längsten Silvesterpartys in München Die letzte Entscheidung des Jahres: Feiert man auf der neuen Silvestermeile oder auf dem Tollwood? Schick im P1 oder rockig im Backstage? Für 600 Euro im Hotel oder bei freiem Eintritt in Schwabing? Ein Überblick über die besten Partys zum Jahreswechsel. Von Michael Zirnstein ...

