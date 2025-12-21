DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Mehr als tausend Tannen warten noch auf Käufer Bei manchen Händlern herrscht wenige Tage vor Weihnachten noch Zuversicht, andere dagegen klagen über die geringe Nachfrage in diesem Jahr. Was dem klassischen Weihnachtsbaum Konkurrenz macht – und warum ein Anbieter schon am Wochenende den Verkauf einstellt.

Stockt es hier draußen, erstickt auch München im Verkehr Der Allacher Tunnel ist Bayerns wichtigster Autobahntunnel - doch oft stehen Autofahrer stundenlang im Stau. Nun muss die Röhre auch noch saniert werden. Wie soll das gehen? Besuch im Untergrund (SZ Plus).

„Ein klassischer Club-Betrieb trifft heute nicht mehr den Nerv der Zeit“ Mathias Scheffel hat schon im Nachtleben gearbeitet, als der Kunstpark Ost gerade startete. Jetzt hat er ein Restaurant mit asiatischer Fusionsküche eröffnet. Über die Trends der Nacht und warum sich Münchner Clubs ändern müssen (SZ Plus).

Warum die kritische Infrastruktur an Feiertagen besonders gefährdet ist Drohnen am Flughafen, Brandanschlag auf die Stromversorgung: Wie gut ist München gerüstet für Attacken, die die Funktionalität des Staates treffen und die Bevölkerung verunsichern sollen (SZ Plus)?

München stolpert erneut auf dem Weg in die digitale Zukunft 170 Millionen Euro hat die Stadt bereits in die Einführung eines neuen Computersystems von SAP investiert. Der erste Versuch scheiterte vor einem Jahr, nun zieht die Verwaltung kurz vor dem geplanten Start erneut die Notbremse.

WEITERE NACHRICHTEN

Aubing: 36-Jähriger stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus

Münchner Residenz: Der Bellotto-Raum erstrahlt in altem Glanz

Stiglmaierplatz: 19-Jähriger wird von U-Bahn erfasst

MÜNCHEN ERLESEN

Weihnachten : „Wenn der Herzensmensch geht, ist das unfassbar hart. Besonders an Heiligabend“ Die Weihnachtstage können für Alleinlebende sehr einsam sein. Der ehemalige evangelische Pastor Torsten Resack organisiert am 24. Dezember ein gemeinsames Festessen. Wer alles mitfeiern kann – und warum er besonders Trauernde ansprechen möchte. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

SZ Gute Werke : Er half der Bundeswehr in Afghanistan, jetzt findet er keine Arbeit Mit dem letzten Flugzeug schaffte Rafi N. es raus aus Kabul. In München lernte er schnell Deutsch, bekam einen Job – doch dann geschah ein Unfall. Seitdem ist nichts wie zuvor. Von Karina Jais ...

UNSER FREIZEITTIPP

Rekord-Eisshow in München : Das sind die wahren Stars von „Holiday On Ice“ Bei der Eis-Gala in der Olympiahalle singt Max Giesinger seine Hits. Aber die Revue „Cinema Of Dreams“ prägen andere Künstler: Die Läufer ebenso wie das Kreativteam, das schon Shows für den ESC, Olympia, „Coldplay“ oder Adele in München inszeniert hat. ...

