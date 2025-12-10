DER TAG IN MÜNCHEN

Könnte die Hackerbrücke bald autofrei werden? Während die Brücke saniert wird, können nur Fußgänger und Radfahrer sie überqueren. Das sollte der Normalzustand sein, fordern nun manche – und die Aufregung ist groß (SZ Plus).

Münchens Innenstadt steht vor dem größten Umbau seit Eröffnung der Fußgängerzone Die grün-rote Rathauskoalition beschließt das Programm „Altstadt für alle“. Was das bedeutet und welche Viertel als erste neu geplant werden.

Rechtsextreme verteilen als Weihnachtsmänner verkleidet Hetz-Flugblätter Zeugen der Aktion in der U-Bahn sind schockiert. Nach mehreren Anzeigen wegen Volksverhetzung ermittelt die Polizei. Die Spur führt zu einer berüchtigten Gruppierung und einer weiteren Provokation.

American Football NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück „Take me home, country roads“, schmetterten die Fans zu Zehntausenden beim American Football in der Arena. Nun bekommen sie wieder die Gelegenheit dazu – nicht nur in München. Was die US-Profiliga ankündigt.

„Wir können Sie aktuell nicht entstören“ Ein Kunde von Vodafone bemüht sich seit sechs Jahren vergeblich um ein störungsfreies Internet. Dabei wohnt die Familie nicht im Wald oder auf einem Acker, sondern mitten in einem Münchner Vorort.

WEITERE NACHRICHTEN

Polizeieinsatz vor einer Woche: Doppelschlag in München gegen internationales Drogen-Netzwerk

Altstadt: Auf dem Max-Joseph-Platz vor der Oper wächst jetzt Rasen

Verletzte bei Champions-League-Partie: Pyrotechnik bei FC-Bayern-Spiel: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Konzern-Pläne: Münchner Nokia-Beschäftigte protestieren gegen Standort-Schließung

MÜNCHEN ERLESEN

Interview mit Markus Kavka : „Es ist ein Armutszeugnis“ Markus Kavka hat das Ende des Musikfernsehens miterlebt. Kommt nun das Ende des Jugendradios? Ein Gespräch über drohende Eintönigkeit – und eine Hoffnung. SZ Plus Interview: Michael Bremmer ...

Altersdepression : Mit Lachen zurück ins Leben Lachen ist gesund. Das weiß Lachtrainerin Cornelia Leisch. Sie hilft älteren Mensch dabei, ihre Gehirne zu aktivieren und ihre Lebensgeister zu wecken. Wie man wieder zu mehr Leichtigkeit im Alltag findet. SZ Plus Von Annette Jäger ...

UNSER GASTROTIPP

Restaurant Vinaiolo : Kostbarkeiten auf dem Teller – und auf der Rechnung Bereits seit 1997 gibt es das Vinaiolo, einst zierte sogar ein Stern das italienische Restaurant in Haidhausen. Einige Küchenchefs später ist das Niveau noch immer hoch. Üppige Portionen und hohe Qualität, das hat seinen Preis. Von Johanna N. Hummel ...

