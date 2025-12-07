DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Dramatischer Einbruch – so unpünktlich war die S-Bahn noch nie Schon 2024 hatte die Münchner S-Bahn einen Negativrekord bei Verspätungen aufgestellt. Seit diesem Frühjahr geht es historisch steil bergab. Was die Gründe dafür sind und wie ein „gemeinsamer Kraftakt“ helfen soll.

Bürger sollen den Bau von bezahlbaren Wohnungen mitfinanzieren Grüne und CSU fordern Anleihen oder Fonds, mit denen Münchnerinnen und Münchner in den Wohnungsbau investieren können – und gleichzeitig davon profitieren (SZ Plus).

Aufstand gegen das legale Gehwegparken „Populismus“, „Humbug“, „Rückschritt“: Der Vorstoß aus dem Rathaus, Autos auf dem Bürgersteig zu erlauben, löst viel Kritik aus. Ein Rundgang auf den Trottoirs in Laim zeigt, warum die Stimmung so aufgeheizt ist (SZ Plus).

Jetzt noch katholisch werden? Kardinal Reinhard Marx spendet 50 Männern und Frauen die Firmung. Die Zahl dieser sogenannten Spätberufenen steigt. Wer sie sind und warum sie sich zu diesem Schritt entscheiden.

Kultur statt Abriss: Zieht das „Fat Cat“ ins alte Strafjustizzentrum um?

Bauen: Wie 470 neue Wohnungen ungewöhnlich friedlich in München entstehen

Trudering: Polizei nimmt Einbrecher fest, chilenische Bande bleibt im Visier

Matcha : Vom Teehaus zum Tiktok-Trend In München posieren Influencerinnen mit grünen Drinks, in Japan kämpfen Teebauern mit Engpässen und steigenden Preisen. Das Grünteepulver erlebt einen irren Hype, von dem längst nicht alle profitieren. SZ Plus Von Thomas Hahn und Sonja Salzburger ...

SZ Gute Werke : „Ich habe Angst, keine gute Mutter zu sein, obwohl ich jeden Tag über meine Grenzen gehe und kämpfe“ Carola W. ist alleinerziehend mit drei Kindern – der fünfjährige autistische Sohn hat einen hohen Unterstützungsbedarf, der Vierjährige spricht kaum, die Fünfzehnjährige braucht ebenfalls Hilfe. Und dann ist auch noch das Geld knapp. Von Johanna Feckl ...

Klassik in München : Die schönsten Advents- und Weihnachtskonzerte 2025 Gesungen, geblasen, gestrichen: Auch jenseits von Bachs Oratorium ist das Münchner Angebot an klassischer Weihnachtsmusik groß. Eine Auswahl der Konzerte im Überblick. Von Paul Schäufele ...

