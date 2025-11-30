DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

„De facto ist das legalisierter Menschenhandel“ Deutschland gehen die Auszubildenden aus. Immer mehr junge Menschen werden deshalb im Ausland angeworben – offenbar auch mit unlauteren Mitteln. Betroffene berichten von dramatischen Konsequenzen (SZ Plus).

„Überall ging ich zu Fuß hin – egal, wie lang. Ein MVV-Ticket war zu teuer“ Ein Geburtstagsgeschenk zu besorgen, bringt Andreas in die Bredouille. Thomas pflegt seine Eltern, weil ein Heimplatz zu teuer ist. Und Henriettes Sohn kann nicht mehr in den Kindergarten gehen. Was Armut für Münchnerinnen und Münchner bedeutet.

München feilt am Olympia-Konzept, bei den anderen Bewerbern stellen sich Grundsatzfragen Wie könnte die Eröffnungsfeier aussehen? Unter anderem um solche Fragen zu klären, bewilligt der Münchner Stadtrat 400 000 Euro. Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Berlin ringen unterdessen noch um Zustimmung.

Ärzte der städtischen Kliniken funken SOS Um das Defizit abzubauen, will die München Klinik ihre Belegschaft reduzieren. Ärztinnen und Ärzte warnen vor den Konsequenzen und beklagen, der Stil der Geschäftsführung sei „zum Teil offen herablassend“. Diese verteidigt sich: Man habe eine klare Verpflichtung gegenüber der Stadt (SZ Plus).

Porsche soll über rote Ampel gerast sein: Zwei Menschen sterben Laut Polizei kollidierte der Wagen am Samstagabend auf der Schleißheimer Straße mit einem Renault, der nach links abbiegen wollte. Vier Menschen werden verletzt, zwei von ihnen überleben den Unfall nicht.

WEITERE NACHRICHTEN

Shopping in der Innenstadt: Wolldecke und Wanderoutfit: Münchner strömen zur „Black Friday“-Nacht

Wohnungsnot: München verhängt wegen Leerstands Bußgelder von insgesamt 230 000 Euro

Neuer Plan: Mit welchem Trick ein Forscher die Eisbachwelle zurückholen will

Strengere EU-Regeln ab 2030: Drohen München neue Fahrverbote?

MÜNCHEN ERLESEN

Musicalfilme „Wicked“ : Die deutsche Singstimme hinter Superstar Ariana Grande Während sich Ariana Grande für ihren Part in den „Wicked“-Filmen feiern lässt, bleibt Sophia Riedl im Schatten. Dabei prägt die Münchnerin mit ihrem Gesang die deutschen Kinoversionen des Musical-Hits. Wer ist die junge Frau? Und wie kommt sie mit ihrer Rolle abseits des Rampenlichts klar? SZ Plus Von Constanze Baumann ...

Null Acht Neun : Ein OB-Kandidat, der nicht zu den randlosen Existenzen gehören will Der CSU-Bewerber will mit einer blauen Brille die Wahl gewinnen. Aber ob sein Gestell mal so berühmt wird wie das von Karl Valentin und Franz Beckenbauer? SZ Plus Glosse von Christian Mayer ...

UNSER GASTROTIPP

Weinträne : Edle Weine und East-Coast-Rap Die Weinträne in der Maxvorstadt will zeigen, dass man guten Wein trinken kann, ohne vorher das kleine Sommelier-Diplom abgelegt zu haben. Mit der richtigen Beratung und dem passenden Soundtrack gelingt das. Von Berit Kruse ...

