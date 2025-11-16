DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN
Kaufhaus-Ruine darf bebaut werden – aber kein Investor greift zu Seit der Pleite des Signa-Konzerns von René Benko verfällt der ehemalige Karstadt in allerbester Münchner Lage. Dabei hat Star-Architekt David Chipperfield längst einen Entwurf für den Koloss vorgelegt. Nun hat der Stadtrat eine womöglich wegweisende Entscheidung getroffen.
Warum an diesem Wochenende so viele Polizisten im Hauptbahnhof kontrollieren Am größten Münchner Bahnhof gilt an diesem Wochenende ein striktes Verbot gefährlicher Gegenstände – ein Vorgeschmack auf die Adventszeit. Wie das überprüft wird, interessiert auch einen Bundesminister.
CSU fordert Absage von Nahost-Veranstaltung an der LMU Ende November will das Uni-Institut für den Nahen und Mittleren Osten mit palästinensischen Wissenschaftlern diskutieren. Die CSU-Landtagsfraktion befürchtet eine „einseitige Stoßrichtung“ und ein Forum für Antisemitismus.
So war das Konzert von Tom Odell Der britische Singer-Songwriter wird in der Olympiahalle für seine schonungslose Ehrlichkeit und stimmliche Intensität gefeiert. Dann singt er seinen Welthit „Another Love“.
Extremistische Gruppen laden in Münchner Vorzeige-Schule ein Die „Schlau-Schule“ ist für ihre Integrationsarbeit vielfach ausgezeichnet worden. Doch nach Kritik des Antisemitismus-Beauftragten stoppte der Trägerkreis nun eine geplante Pro-Palästina-Veranstaltung. Es war nicht die erste Einladung dieser Art (SZ Plus).
WEITERE NACHRICHTEN
Prozess am Amtsgericht München: Angeklagter soll Kunden um 200 000 Euro betrogen haben – erscheint aber nicht vor Gericht
Überraschung für die Zeichnerszene: München bekommt wieder einen Comic-Laden
Umzug der Kabarett-Institution: Eine Lach- und Schildgesellschaft zieht durch die Stadt
Maximiliansstraße: Museum Fünf Kontinente sucht Pächter für Café
MÜNCHEN ERLESEN
Fermentieren:Die Milchsäurebakterien machen’s
Ismaninger Krautbauern, ein Kimchi-Produzent aus Aschheim und ein Hohenbrunner Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln haben eines gemeinsam: Sie alle setzen auf die jahrhundertealte Tradition des Fermentierens – und sind damit voll im Trend.
Geschichte Münchens:Der OB, der die Nazis unterschätzte – bis sie ihn aus dem Amt jagten
Karl Scharnagl war Münchens letzter Oberbürgermeister vor der Herrschaft der NSDAP – und der erste danach. Vor 100 Jahren kam er zum ersten Mal ins Amt. Über einen Politiker mit Schattenseiten.
UNSER GASTROTIPP
Das chinesische Restaurant Ding Shang in Haidhausen:Eingelöste Geschmacksversprechen
Das Ding Shang bietet statt China-Kitsch authentische Geschmackserlebnisse aus dem Land der Mitte. Man muss sich nur trauen, sie zu bestellen.
