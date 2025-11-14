Razzia bei Putzfirmen wegen Menschenhandels und Zwangsarbeit, Konflikte zwischen Studierenden und Stuwerk im Wohnheim, Buhrufe gegen Thomas Gottschalk bei Bambi-Verleihung und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Razzia bei Putzfirmen wegen Menschenhandels und Zwangsarbeit Um fast sieben Millionen Euro soll allein ein Unternehmen den Staat geprellt haben. In einer Münchner Arbeiterunterkunft stößt die Polizei auf menschenunwürdige Bedingungen.

Ein Schauspiel, das es so nur in München geben kann Die Welle im Eisbach war jahrzehntelang einfach da. Dann stilisierte die Stadt sie zum Beweis Münchner Lässigkeit, bis die eigene Bürokratie sie kaputtputzte. Die Rettungsversuche wirken hilflos. Jetzt stellen die Surfer angeblich ein Ultimatum (SZ Plus).

„Nur wenn das Soziale stimmt, kann man auch das Studium erfolgreich meistern“ Zwischen dem Studierendenwerk und den studentischen Selbstverwaltungen in Münchens Wohnheimen rumort es. Es geht um Selbstbestimmung, um Geld für Ehrenämter – und fragwürdige Gäste in internen Whatsapp-Gruppen (SZ Plus).

Wie Eltern auf das Aus des Kindestartgeldes reagieren Ministerpräsident Markus Söder hat das Kinderstartgeld gestrichen. Der Protest ist gewaltig. Wie ist das, wenn plötzlich 3000 Euro fehlen? Acht junge Mütter und ein Vater erzählen (SZ Plus).

Buhrufe gegen Thomas Gottschalk bei Bambi-Verleihung Wenn Burda zur Bambi-Verleihung lädt, geht es um alle boulevardtauglichen Gefühle. Auch diesmal bieten Cate Blanchett und Co Rührung, Euphorie und Begeisterung. Laudator Thomas Gottschalk dagegen liefert einen peinlichen Auftritt, für den er sich später entschuldigt.

WEITERE NACHRICHTEN

Nahverkehr: S-Bahn-Stammstrecke wird wieder weitgehend gesperrt

Hauptbahnhof: Gruppe stürmt in ICE und tritt auf Zugbegleiterin ein

Zivilgericht: Wer bezahlt, wenn die Jacke mit neuen Flecken aus der Reinigung kommt?

WM-Qualifikation: Münchner Polizei bereitet sich auf albanische und türkische Fans vor

MÜNCHEN ERLESEN

Big Apple in der Leopoldstraße : Der Club, der München cool machte Im Schwabinger Big Apple wurde wild gefeiert: Uschi Obermaier verdrehte Männern den Kopf, Jimi Hendrix gab ein legendäres Konzert – und mittendrin war Ulrich Handl mit seiner Kamera. Erinnerungen an einen besonderen Ort, der vor 50 Jahren verschwand. SZ Plus Von Lisa Sonnabend ...

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Leider nicht für Kinder geeignet Unser Autor ist seit sechs Jahren auf Wohnungssuche für seine fünfköpfige Familie. Und je länger er nichts findet, desto mehr fragt er sich, ob es weniger am schwierigen Münchner Wohnungsmarkt liegt, als an seiner Herkunft. SZ Plus Kolumne von Imaan Huseen Dinnle ...

UNSER GASTROTIPP

Restaurant Manu im Gärtnerplatzviertel : Appetit auf Frankreich Der Besuch im Manu in der Rumfordstraße hat seinen Preis, aber hier kommen Qualität und Luxus auf den Tisch – und ins Glas. Von Karl-Heinz Peffekoven ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg