Die Eisbachwelle lässt sich gerade nicht mehr surfen, 1000 günstige Neubau-Wohnungen stehen auf der Kippe, Verzögerungen beim neuen Regionalzughalt Poccistraße und mehr.

Licht an – Welle aus! Nach der „Bachauskehr“ und dem Einbau eines neuen Flutlichtstrahlers kommt das böse Erwachen: Die Eisbachwelle lässt sich gerade nicht mehr surfen. OB Reiter will den Surfern helfen (SZ Plus).

„Ami-Siedlung“ ein Denkmal? 1000 günstige Neubau-Wohnungen auf der Kippe Der Bund will die Siedlung am Perlacher Forst in München in großem Stile nachverdichten und die Wohnungen dann für zehn Euro pro Quadratmeter vermieten. Doch einflussreiche politische Kräfte arbeiten daran, dass das Areal unter Schutz gestellt wird – womit das Bauvorhaben hinfällig wäre (SZ Plus).

Der Südring bleibt ein Traum Die Bahnverbindung zwischen Haupt- und Ostbahnhof könnte Entlastung für den Personenverkehr in ganz München bringen. Doch die Planungen sind so komplex, dass sie nur zäh vorwärtskommen.

Sieben Wochen Vorglühen auf den Heiligen Abend Bereits Anfang November wird der Christbaum auf dem Marienplatz aufgestellt und die ersten Wintermärkte öffnen. München kann vom Feiern offenbar nicht genug bekommen – nicht nur zur Weihnachtszeit.

Laim: Raser flüchtet vor Polizeikontrolle

Fußballfans aus Cottbus: Im ICE randaliert ohne Ticket

Unterschleißheim und Fröttmaning: Polizei kündigt Übungen an

Hadern und Neuhausen: Einbrecher tagsüber unterwegs

SZ-Pflegekolumne: Auf Station : Worüber sich ein schwer Verletzter Sorgen macht Pola Gülberg versorgt einen Patienten, der sich durch einen Sprung aus dem Fenster aus einer brennenden Wohnung gerettet hatte. Doch sein Gesundheitszustand war nicht das, was ihn auf der Intensivstation am meisten beschäftigte. Protokoll von Johanna Feckl ...

Bavaria Filmstudios : Die Magie der Kulissenmalerin Simone Kellermann hat für den Kinofilm „Das Kanu des Manitu“ mit rund 600 Litern Farbe Felsen einer spanischen Tropfsteinhöhle in Grünwald realitätsgetreu nachgemalt. Zu Besuch bei der Künstlerin in den Filmstudios. SZ Plus Von Lisa Marie Wimmer ...

Outdoor-Filme in Kinos in Bayern : Ski- und Actionsport auf großer Leinwand Die Ski-Saison hat begonnen. Zur Einstimmung zeigen Kinos in Bayern atemberaubende Filme und Videos von Extrem-Sportlern der Szene. Von „Downhill Skiers“ und der „Nuit de la Glisse“ bis zur „European Outdoor Film Tour“ – der Überblick. Von Thomas Becker ...

