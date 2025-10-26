Münchens Bürger stimmen für eine Olympia-Bewerbung, der Freistaat will Heisenbergs ehemaliges Forschungszentrum verkaufen, was mit dem Ratskeller passieren könnte und mehr.

OLYMPIA-BÜRGERENTSCHEID

München sagt Ja zur Olympiabewerbung Mehr als 60 Prozent Zustimmung und die Wahlbeteiligung auf einem Rekordwert: Mit dem Bürgerentscheid sendet die Stadt ein deutliches Signal – auch an die nationalen Konkurrenten Hamburg, Berlin und Rhein-Ruhr.

Wie es nach Münchens Ja zu Olympia weitergeht Worauf es jetzt bei der Vergabe der Sommerspiele ankommt und wann eine Entscheidung fallen könnte

Kommentar: München sichert sich die Pole-Position im Olympia-Rennen (SZ Plus)

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Soll der Ratskeller ein Kulturclub werden? Ende des Jahres schließt die Gaststätte. Die Grünen haben eine Idee, wie es in dem Gewölbe danach bis zur Sanierung im Jahr 2032 weitergehen könnte.

Freistaat will Heisenbergs ehemaliges Forschungszentrum verkaufen Das Max-Planck-Institut für Physik am Föhringer Ring, das der Nobelpreisträger einst leitete, steht seit zwei Jahren leer. Nun will der Freistaat das Grundstück verkaufen, um seine Kassen zu füllen. Auch andere Immobilien stehen auf der Verkaufsliste (SZ Plus).

Mit Drohnen die Demokratie verteidigen? Rund 250 Studierende entwickeln bei einem Wettbewerb an der Technischen Universität in Garching Ideen, um die Luftabwehr zu verbessern. Warum sie für die Rüstung forschen und warum sie glauben, dass die Zeit dafür knapp ist.

WEITERE NACHRICHTEN

Zehn Jahre Hip-Hop-Band „Dicht & Ergreifend“: Wenn Gaststar Gerhard Polt die Olympiahalle rockt

Autobahnkreuz München Nord: Frau stirbt nach Unfall auf A99

Kriminalität: Serieneinbrecher gerät zufällig in Polizeieinsatz

MÜNCHEN ERLESEN

Seelische Gesundheit : Weil niemand mit seinen Problemen allein sein soll Wen bitte ich um Hilfe, wenn ich mich allein fühle? Vielleicht einen Chatbot mit Herz, den Münchner entwickelt haben. Er fragt nach und soll erkennen, wenn jemand dringend professionelle Hilfe braucht. Anders als eine KI, die vielleicht sogar falsche Tipps gibt. Von Nicole Graner ...

Stand-up-Comedy : Er will Deutschland zum Lachen bringen – auf Spanisch Fabian Morales möchte spanischsprachige Stand-up-Comedy groß machen – und so selber ein Großer werden. Über einen kolumbianischen Münchner und seine Mission. SZ Plus Von Viktoria Spinrad ...

UNSER KULTURTIPP

Archäologie und Kunst : Moderne Skulpturen treffen auf Aschheimer Geschichte In der Sonderausstellung „Wege finden“ des Aschheim-Museums setzt Archäologin Anja Pütz historische Ausstellungsstücke in Beziehung mit Werken des zeitgenössischen Bildhauers Bernhard Süßbauer. Kunst und Historie sollen in einen Dialog treten. Von Irmengard Gnau ...

