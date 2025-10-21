Das sind die Nachrichten des Tages

Wie die heiße Phase des Olympia-Wahlkampfs läuft, warum es in München noch keine „Shoppingnächte“ gibt, ein neues Kultur-Bündnis will bei der Stadtratswahl antreten und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Endspurt um Olympia – mit Straßensperren und Bundestrainer Nagelsmann Am Sonntag stimmt München über eine Bewerbung für Olympische Spiele ab. Die Befürworter erhalten prominente Unterstützung, die Gegner kämpfen mit weniger Mitteln. Wie die heiße Phase des Wahlkampfs läuft.

Warum es in München noch keine „Shoppingnächte“ gibt Seit August ist es den Kommunen in Bayern erlaubt, achtmal im Jahr bis Mitternacht zu öffnen. Ausgerechnet in München geht bei der Umsetzung des neuen Gesetzes aber nichts voran.

„Wir brauchen diese Talente“ Seit 25 Jahren bringt die Münchner Schlau-Schule junge Geflüchtete in die Arbeitswelt. Ihr Konzept ist einzigartig. Ihr Erfolg auch. Wie gelingt das? Schulleiter Michael Stenger und sechs Absolventen erzählen (SZ Plus).

Neues Kultur-Bündnis will bei Stadtratswahl antreten Die Wählergruppe „Bündnis Kultur“ setzt die Schwerpunkte auf Kunst, Bildung und Soziales. Um zur Wahl zugelassen zu werden, fehlen aber unter anderem noch 1000 Unterschriften.

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess am Landgericht München: Gewaltexzess am Hauptbahnhof wegen eines gestohlenen Handys

Garching: Dortmund-Fans von vermummten FC-Bayern-Anhängern überfallen

Konzept gegen Krisensituationen: So will die Stadt die Sicherheit auf der Wiesn verbessern

Polizei: 80-Jähriger kommt aus dem Gefängnis frei – und wird wieder festgenommen

MÜNCHEN ERLESEN

Vegane Fleischersatzprodukte in München : Der Kampf um die Wurst Vegane Produkte nach Fleischwaren zu benennen, wird womöglich bald verboten. Viele Metzger halten das für richtig, es geht ihnen um die Ehre. Und doch verkaufen sie vegane Waren. Wie passt das zusammen? SZ Plus Von Astrid Becker ...

Hip-Hop-Band „Dicht & Ergreifend“ : „Beim ausverkauften Konzert in der Olympiahalle kommen wir nicht auf Mindestlohn“ Die bayerischen Parade-Rapper „Dicht & Ergreifend“ feiern Zehnjähriges in der Olympiahalle – mit Weltrekord-Versuch und Kollegen wie Gerhard Polt. Rapper Urkwell erzählt von ihren Plänen, mit liebevoller Kultur das Land gegen rechts zu verteidigen. SZ Plus Interview von Michael Zirnstein ...

UNSER GASTROTIPP

Gutshof Menterschwaige in München : Gemütlichkeit und kundige Küchenkunst Vernünftige Preise und verlässliche Qualität: Ein Wirtsehepaar belebt den Gutshof Menterschwaige in Harlaching. Von Ivan Lende ...

