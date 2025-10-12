MVV-Chef kritisiert fehlende Investitionen in die Bahn, Semesterstart an Münchner Unis, so war das Pop-Festival „Sound of Munich Now“ und mehr.

Die Münchner Unis sind voll – auch ohne bayerische Abiturienten Wegen der Rückkehr zum G9 an den Gymnasien fiel in diesem Jahr fast der gesamte Abschlussjahrgang aus. An den Hochschulen merkt man bei den Neueinschreibungen zum Wintersemester davon jedoch wenig.

„Irgendwann verzweifeln Sie – auch am Staat“ Fehlende Investitionen in die Schiene frustrieren die Bürgerinnen und Bürger, warnt MVV-Chef Bernd Rosenbusch. Die Verantwortlichen kritisiert er scharf, verteidigt aber den steigenden Preis beim Deutschlandticket (SZ Plus).

„Das war die geilste Viertelstunde unseres Lebens“ Sarkus Möder zeigt Haltung, Blanko Malte bringt den Sommer zurück und Galant singt über Sex in Wien – doch der schönste Moment des Festivals „Sound of Munich Now“ kommt überraschend.

Fußballfans von Serbien und Albanien stiften Chaos Mit hundert Beamtinnen und Beamten stellt sich die Münchner Polizei in der Nacht zum Sonntag zwischen albanische und serbische Fußballfans. Und wird dabei selbst zur Zielscheibe.

So war die Nacht der SZ-Autorinnen und Autoren Auf was kommt es bei der Titelseite der SZ an? Wie finden Auslandskorrespondenten ihre Geschichten? Und wo setzen die Redaktionen KI ein? Über einen Abend mit vielen Diskussionsrunden, die einen Aspekt gemeinsam haben.

Prinz-Carl-Palais: Lebloser Mann treibt im Brunnen neben der Münchner Staatskanzlei

Dackel im Sprintmodus: Dackel-Rennen und Hundemesse in der Motorworld

Hotel im Bahnhofsviertel: Nach Unfall mit Streifenwagen – Taxi kracht in Glasfassade

Münchner Kimono-Club : Das Gegenteil des Dirndls In Japan ist Kimono-Ankleider ein eigener Beruf. Elisabeth Ramml braucht dafür etwa eine halbe Stunde. Über das vielleicht komplizierteste Kleidungsstück der Welt – und den maximalen Unterschied zur bayerischen Tracht. SZ Plus Von Luisa Griesbaum ...

Ernährung : Bowls aus dem Foodtruck statt Gummibärchen Die Schülerin Alina Schoeller und das Power-People-Team bieten an ausgewählten Tagen in Ebenhausen gesunde Mahlzeiten an. Ihr Ziel ist es, auf dem Land ein Angebot und schon bei Schülern ein Bewusstsein für gesundes Essen zu schaffen. Von Daniela Bode ...

Chinesisches Restaurant Long : Geschmackserlebnisse im Gewerbegebiet Im Restaurant Long in Martinsried sind die Gäste vorwiegend Chinesen. Schon mal ein gutes Zeichen für authentische Landesküche. Und man wird nicht enttäuscht. Von Gertrude Fein ...

