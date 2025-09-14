Die Bilanz der IAA, welche Kulturfeste gefeiert wurden, wie es im neuen Tunnel unter dem Marienhof aussieht, und mehr.

Von Franziska Peer

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Mehr Besucher, mehr Aussteller Der Verband der Automobilindustrie, der die IAA Mobility zum dritten Mal in München veranstaltet hat, ist hochzufrieden mit der Resonanz. Allein das Fazit zum internationalen Erfolg deutscher Autobauer klingt angesichts der chinesischen Konkurrenz nicht überzeugend.

Kultur auf der Straße – und eine eiskalte Dusche Tausende vergnügen sich am Wochenende beim Stadtviertel-Nachbarschaftsfest „Ois Giasing“, auf dem „Corso Leopold“ und beim Metzgersprung am Fischbrunnen. Das pralle Leben kehrt zurück in die Stadt (SZ Plus).

So sieht es im neuen Tunnel unter dem Marienhof aus Beim Tag der offenen Tür auf der Baustelle der zweiten Stammstrecke drängen sich Interessierte, um in 27 Metern Tiefe zu sehen, wie die Arbeiten mit schwerem Gerät vorangetrieben werden.

Was die Rathaus-Direktive für die „Münchner Wohnen“ bedeutet Weil die Führung des städtischen Wohnungsunternehmens nicht ausreichend auf Mieterbeschwerden reagiert, greift der Oberbürgermeister ein. Das kommt einem Vertrauensentzug nahe (Kommentar, SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Südliches Bahnhofsviertel: Mehr Sicherheit in „Klein-Istanbul“

Straßensperre wegen Demo: Rentnerin fährt einem Polizisten über den Fuß

Schwerer Unfall auf A96: Vollsperrung in Richtung München

MÜNCHEN ERLESEN

Trendsport : „Die Pumptrack-Bahn ist der neue Bolzplatz“ Beim Pumptrack flitzen Radfahrer, ohne zu treten, durch den hügeligen Parcours. Die Geschwister Philine und Severin Löffler vom TuS Fürstenfeldbruck können das besonders gut und haben bereits internationale Medaillen gewonnen. Aber auch wer nur Spaß sucht, hat in der Region München einige Möglichkeiten, den jungen Sport auszuprobieren. SZ Plus Von Iris Hilberth ...

Schulstart in Bayern : „Das Lernen muss sich grundlegend ändern“ Am Dienstag beginnt in Bayern das neue Schuljahr. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband hatte der Staatsregierung zum Ferienbeginn ein durchwachsenes Zeugnis erstellt. BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann und die stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Elternverbands, Angela Wanke-Schopf, stellen im Interview fest, dass sie sich von der Politik viel mehr erhoffen als Schnellschüsse des Ministerpräsidenten. SZ Plus Interview von Alexandra Leuthner ...

UNSER GASTROTIPP

Villa Amalfi – Cucina Italiana : Hinter den Fassaden des Bogenhauser Hofs Im Traditionslokal oberhalb der Isar wird jetzt italienisch gekocht. Die Villa Amalfi im Bogenhauser Hof empfängt einen mit offenen Armen, kaum Münchner Chichi und feinen Speisen – Vitello Tonnato können sie dort besonders gut. Von Rosa Marín ...

