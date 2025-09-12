Das sind die Nachrichten des Tages

Wie Verkehrsexperten die Rückreise aus den Ferien steuern, was Aktivisten im IAA-Protestcamp machen, Blindverkostung der Wiesnbiere und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Achtung Stau: Wie Verkehrsexperten die Rückreise aus den Ferien steuern Über riesige Monitore beobachten Operatoren von München aus 1400 Kilometer Autobahnstrecke in ganz Südbayern. Warum sie gezielt die Geschwindigkeitsbegrenzung ändern und wann sie die Seitenstreifen für den Verkehr freigeben.

Alles ist erlaubt – nur keine Straßen Während die Autofirmen die großen Plätze der Stadt in Beschlag nehmen, haben die IAA-Gegner ihre Zelte im Luitpoldpark aufgebaut. Mit Workshops und Vorträgen wollen sie dort ein Kontrastprogramm bieten.

Der Kaiser ist zurück – größer als zuvor Vor der Arena in Fröttmaning wurde eine überlebensgroße Bronzefigur des wohl berühmtesten deutschen Fußballers Franz Beckenbauer enthüllt. Gestaltet hat die Statue die Künstlerin Matilde Romagnoli.

Sechs Krüge mit Blamage-Potenzial Bei der Blindverkostung der Wiesnbiere geraten selbst Braumeister ins Grübeln. Am Ende bleibt die Erkenntnis: schwierig dieses Jahr – aber „guad“.

WEITERE NACHRICHTEN

Unfall in Sendling: Koch will Fettbrand mit Wasser löschen – drei Verletzte

Angriff in der Ludwigsvorstadt: 28-Jähriger will Dobermann auf sein Überfallopfer hetzen

Sexuelle Belästigung: Das Trauma in der Tiefgarage – und die Hetze danach (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Freiwillige Feuerwehr : Wieso tun die sich das an? Wenn die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr ausrücken, erwartet sie meistens kein schöner Anblick. Trotzdem hält die Jugendgruppe in Vaterstetten ein Rekordhoch an Mitgliedern. Auf der Suche nach den Gründen dafür. SZ Plus Von Johanna Feckl und Johannes Simon ...

Kunstinstallation ärgert Anwohner : Der Müllfisch muss weg – wegen Müll Ein Metallfisch voller Abfall weist an der Reichenbachbrücke seit Jahren auf die Verschmutzung der Gewässer hin. Nach einer Anwohnerbeschwerde baut Künstler Hartmut Keitel die Installation ab – und ist sauer. Interview von Philipp Crone ...

UNSER GASTROTIPP

Servus Bar : Eine Weinbar zum Wohlfühlen Mit der Servus Bar im Sendlinger Stemmerhof hat Gastronom Christian Bade ein Weinparadies im Stadt-Dorf geschaffen. Hier geht es bodenständig und persönlich zu – beim Anbandeln wird gern diskret nachgeholfen. Von Viktoria Spinrad ...

