Das sind die Nachrichten des Wochenendes

Neue Messe für alkoholfreie Getränke, die Risiken der Spaßdroge Lachgas, Debatte über eine Reaktivierung des S-Bahnhofs Oberwiesenfeld und mehr.

Von Franziska Peer

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

„Jeder, der einen Aperol Spritz anbietet, muss auch einen alkoholfreien Spritz anbieten“ Alkohol gilt als Geschmacksbooster, doch das große Getränkeangebot beim „Freyheit-Festival“ zeigt: Es geht auch ohne – und löscht nicht nur den Durst, sondern kann ein Genuss sein.

Lachgas: Die gefährliche Spaßdroge Der Konsum von Distickstoffmonoxid steigt – und auch die Zahl derer, die deswegen behandelt werden müssen (SZ Plus).

Weckrufe für die Endstation im Dornröschenschlaf Den früheren S-Bahnhof Oberwiesenfeld steuern bereits seit fast vier Jahrzehnten keine Züge mehr an. Doch eine mögliche Olympia-Bewerbung bringt die Debatte um eine Wiederbelebung in Gang – obwohl die Stadt eigentlich ganz andere Pläne für das Gelände hat.

Ein großes Fest an der Isar und zwei leere Liebesversprechen Zehntausende strömen an den Fluss. Doch eine Drohnenshow fällt wegen technischer Probleme aus – und ein Aufkleber leitet einen doch nicht zum erwarteten „Sex statt Söder“.

WEITERE NACHRICHTEN

Rechtsstreit: Kunde zahlt 17 000 Euro für Hemden nicht

In Schutzgebieten: Polizei löst zwei illegale Rave-Partys auf

Automobilausstellung: Fast unsichtbar protestieren junge Klimaaktivisten gegen die IAA

MÜNCHEN ERLESEN

Steffen Kopetzkys neuer Agentenroman : Ein Autor auf der Spur eines unbekannten NS-Kriegsverbrechers SS-Obergruppenführer Hans Kammler war verantwortlich für den Bau aller Konzentrationslager und verlagerte die deutsche Rüstungsproduktion unter die Erde. Steffen Kopetzkys neuer Roman erzählt von einem kaum bekannten Verbrecher, der nie vor Gericht stand. SZ Plus Interview: Sabine Reithmaier ...

SZ-Pflegekolumne: Auf Station : Mit 80 Jahren vor dem Krieg geflüchtet Das Schicksal einer Patientin, die einen Schlaganfall erlitten hat, trifft Pola Gülberg und ihre Kolleginnen von der Intensivstation hart. Was geschehen ist – und wieso bis heute Fragen offen sind. Protokoll von Johanna Feckl ...

UNSER KULTURTIPP

Was läuft im Musiktheater : Wenn in München die Oper erwacht Während in der Staatsoper der Vorhang noch eine Weile geschlossen bleibt, geht es im Cuvilliés-Theater und am Gärtnerplatz wieder los. Von Jutta Czeguhn ...

