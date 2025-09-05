Als im September 2015 Zehntausende Geflüchtete am Hauptbahn-hof ankamen, wieso München der perfekte Ort für die IAA ist, Streit über Gaza-Statement droht Fridays for Future weiter zu schwächen und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Sie suchten einen Ort, an dem sie bleiben konnten – und München war bereit zu helfen Zehntausende Geflüchtete kamen im Herbst 2015 am Hauptbahnhof an, Hunderte Münchner empfingen sie herzlich. Und zehn Jahre später? Haben sich manche Träume erfüllt – aber längst nicht für alle (SZ Plus).

Wieso München der perfekte Ort für die IAA ist Hier geht was? Hier steht was! In kaum einer anderen Stadt zeigt sich die Ambivalenz beim Thema Mobilität ähnlich gut wie in München. Was die Messe vorführt, ist hier tatsächlich zu erleben (SZ Plus, Essay).

Streit über Gaza-Statement droht Fridays for Future weiter zu schwächen In einer Erklärung solidarisiert sich die Münchner Gruppe der Klimabewegung mit dem Pro-Palästina-Kurs von Greta Thunberg und übt heftige Selbstkritik. Daraufhin tritt einer der bekanntesten Aktivisten unter Protest aus (SZ Plus).

Der Sohn des zwölften Opfers mahnt Die Stadt gedenkt der Athleten und eines Polizisten, die 1972 beim Olympia-Attentat auf die israelische Mannschaft ermordet wurden. Doch der 5. September steht auch für weitere Terror-Taten.

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess am Landgericht: Angeklagter soll illegale Dopingmittel hergestellt haben

Schwanthalerstraße: Zivilstreife beobachtet zufällig Überfall – und schnappt Pärchen

MÜNCHEN ERLESEN

Besondere Geschwister-Runde : Im Doppelpack auf die Wiesn Die eineiigen Zwillingsschwestern Leonie und Sarah Brand aus Wolfratshausen veranstalten jedes Jahr ein Zwillingstreffen auf dem Oktoberfest. Die 33-Jährigen teilen sich nicht nur die Organisation des Events, sondern auch Hobbys und Beruf. Von Benjamin Engel ...

Kornkreise bei München : Wenn auf Weizenfeldern Übersinnliches passiert Eines Morgens war auf dem Feld von Bauer Franz Zerhoch plötzlich ein riesiger Kornkreis - und spirituelle Menschen kamen in Scharen. Aber stecken wirklich Außerirdische hinter den ausgefallenen Mustern, die südwestlich von München immer wieder auftauchen? SZ Plus Von Lisa Marie Wimmer ...

UNSER GASTROTIPP

Der Haxnbauer im Tal : Schweinshaxen in dreierlei Größen Nach zwei Jahren Umbau hat der Haxnbauer im Tal wiedereröffnet. Zu ortsüblichen Preisen bekommt man hier die Rundumversorgung mit altbayerischer Gemütlichkeit. Von Pep Rooney ...

