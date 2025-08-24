DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN
Warum Münchner Metzger auf Azubis aus Vietnam setzen Der Fleischereibranche fehlen die Lehrlinge – und damit ist die Zukunft vieler Betriebe bedroht. Ein ungewöhnliches Projekt holt nun junge Menschen aus Vietnam an die Wursttheken. Retten sie die Münchner Metzgereien vor dem Aussterben? (SZ Plus)
Ein Handwerk, das ein Lächeln ins Gesicht zaubert Im Nußbaumpark schneiden elf Friseure und Friseurinnen der Barber Angels obdachlosen und bedürftigen Menschen kostenlos die Haare. Den Kunden gibt das weit mehr als nur ein neues Aussehen.
Von einer ICE-Anbindung profitiert nicht nur der Flughafen Eine Studie des Ifo-Instituts Dresden belegt, dass ein Halt für Hochgeschwindigkeitszüge am Münchner Airport nicht nur dessen Umfeld, sondern ganz Oberbayern wirtschaftlich stärken und gleichzeitig die Stammstrecke entlasten könnte.
Abschied von einem loyalen Kämpfer für die Demokratie Ob in Brüssel, München oder im Landkreis Fürstenfeldbruck – Reinhold Bocklet verstand es über Jahrzehnte, Kompromisse zu schmieden und Netzwerke zu nutzen. Nun ist der CSU-Politiker und ehemalige Erste Landtagsvizepräsident im Alter von 82 Jahren verstorben.
WEITERE NACHRICHTEN
Garching: Sportminister Herrmann wirbt für Olympia
Letztes Augustwochenende: Wieder Stammstrecken-Ärger bei der S-Bahn
Leopoldstraße: Betrunkener Radler bei Unfall lebensgefährlich verletzt
Ramersdorf-Perlach: Familienstreit eskaliert - Zwei Verletzte
MÜNCHEN ERLESEN
Systemgastronomie:Wie Restaurantketten die Stadt erobern
Hohe Mieten und Personalmangel begünstigen das Vordringen der Systemgastronomie, wie in Schwabing. Doch das hat Folgen: Selbstbedienung statt Service am Tisch, die Vielfalt geht verloren. Aber es existieren bereits erste Ideen, um dies zu verhindern.
Bundeswehr:Die Seelsorgerin im Panzer
Katarina Freisleder ist evangelische Militärpfarrerin in München. Sie hat kein Problem damit, christlichen Glauben und Bundeswehr miteinander zu vereinbaren. Und würde im Ernstfall den Talar mit der Uniform vertauschen.
UNSER FREIZEITTIPP
Open-Air in München:Alles, was man zum Superbloom-Festival wissen sollte
Welche Stars spielen auf dem Superbloom-Festival im Olympiapark? Was passiert auf der neuen Bühne? Was ist in den Erlebniswelten geboten? Und darf man im Olympiapark eigentlich zelten? Der große Überblick.
