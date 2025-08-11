Wo in der Stadt Sperrmüll illegal abgestellt wird und wer dafür bezahlen muss, Drogensucht von Kindern und Jugendlichen, Prozess um brutale Attacke in Unterföhring und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo Sperrmüll illegal abgestellt wird – und die Bewohner teuer dafür zahlen Dort, wo besonders viele bedürftige Menschen wohnen, sind die Müllkosten auffallend hoch. Wie kann das sein und wer ist dafür verantwortlich? (SZ Plus)

„Sie nehmen Benzos zum Schlafen, Amphetamine zum Feiern“ Mit zwölf bekommt sie vom Hausarzt ein Medikament gegen die Angst, schnell wird sie abhängig: In München haben zwei Beratungsstellen für süchtige Kinder und Jugendliche eröffnet. Denn die Konsumierenden werden immer jünger (SZ Plus).

Warum Franz Brückl im Land der Täter blieb Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten mehr als 100 000 Displaced Persons in München, viele von ihnen aus Osteuropa. Ein Buch zeigt, mit welchen Schwierigkeiten die Überlebenden des Nazi-Terrors zu kämpfen hatten – und warum manche trotzdem blieben (SZ Plus).

Ein Besuch auf dem Volksfest endet mit Brüchen und kaputten Zähnen Ein 26-Jähriger erleidet bei einem Angriff in Unterföhring schwere Verletzungen. Vor dem Amtsgericht will der Angeklagte nichts damit zu tun gehabt haben – und sein Verteidiger zweifelt an den Zeugenaussagen.

WEITERE NACHRICHTEN

Autobahndreieck München-Feldmoching: Polizei löst Techno-Party neben der Autobahn auf

Kooperation: Jüdische Gemeinden in München wollen mit einer Stimme sprechen

Rangierbahnhof Nord: Waggon-Kletterer nach Stromschlag in Lebensgefahr

MÜNCHEN ERLESEN

Professioneller Weinanbau bei München : Alle haben gesagt: „Der spinnt!“ Der Klimawandel bringt mehr Sonne und weniger Frost, das macht Weinanbau im Münchner Umland immer attraktiver. Nicht nur als Hobby, sondern auch für Nebenerwerbswinzer wie Bernhard Kilmarx, der viel Zeit und Geld in seinen Weinberg bei Bergkirchen investiert hat und nun auf die erste Ernte wartet. SZ Plus Von Alexandra Vettori ...

Wakeboarden : „Man muss es nur probieren wollen, und dann ist man begeistert“ Sie sei eigentlich nicht besonders mutig, sagt Elena Holzwarth. Trotzdem zeigt sie waghalsige Sprünge auf dem Wasser. Die 46-Jährige aus Feldkirchen bei München ist vor Kurzem erneut Deutsche Vizemeisterin der Wakeboarderinnen in ihrer Altersklasse geworden. Interview von Thomas Schimmer ...

UNSER GASTROTIPP

Tipps aus der SZ-Redaktion : Münchens beste Eisdielen In München gibt es viele Eisdielen und -cafés. Aber wo schmeckts am besten? Wer hat die verrücktesten Sorten? Und: Geht’s auch ohne Zucker? Tipps aus der SZ-Redaktion. Von SZ-Autorinnen und -Autoren ...

