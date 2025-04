Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

„Da muss jeder demütig werden, der gesunde Kinder hat“ Kind von Auto angefahren, Fieberkrampf, Schülerin spuckt Blut, „vitale Bedrohung“ - vier Einsätze, lauter aufgelöste Menschen. Ein Tag mit Kindernotärztin Sonja Schenkat. (SZ Plus)

Fast 5000 Kontrollen im Kampf gegen Drogenhandel, Sexual- und Gewaltdelikte Seit rund einem Jahr versucht eine Taskforce, die Kriminalität im Alten Botanischen Garten einzudämmen. Wie ihre Bilanz ausfällt und in welchem Fall die Videoüberwachung besonders wertvoll war.

Leichte Beute für Missbrauchstäter Frauen und Mädchen mit Behinderung werden deutlich häufiger Opfer von sexuellen Übergriffen als andere. Und wenn sie vor Gericht aussagen, wird ihnen selten geglaubt. Das nutzen manche Männer offenbar gezielt aus. (SZ Plus)

Warum „Lap Coffee“ gerade so gehypt wird Die blauen Becher werden selbst im Münchner Gärtnerplatzviertel wie Trophäen durch die Gegend getragen: Was die Expansion der Berliner Kette mit der Kaffee-Szene macht. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Nizar Akremi in München Geschäftsmodell Provokation (SZ Plus)

Münchner Synagoge vor Wiedereröffnung Einer der „hippsten Orte der Stadt“

Festnahme Drogendealer auf frischer Tat ertappt

Prozess am Landgericht München I 90-Jährige soll Freundin erschlagen haben – wegen einer Packung Eis (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Münchner Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg : Ihr Vater sah sie nur ein Mal Erika Nikolai war noch keine zwei, als ihr Vater fiel. Sie erinnert sich noch gut an das Kriegsende in München, insbesondere an einen Toten, der tagelang auf der Wiese bei ihrem Haus lag. SZ Plus Von Barbara Galaktionow und Lisa Sonnabend ...

Freizeit : Ein Ausflug ins Reich der Vögel Der Vogelpark Olching öffnet am Karfreitag wieder seine Pforten. Besucher können fast 600 Vögel bestaunen - darunter auch Neuankömmlinge aus Südamerika. Von Paul Fideler ...

UNSER FREIZEITTIPP

Osterspaziergänge nahe München : Frei nach Goethe Warum in die Ferne schweifen, wenn vor den Toren der Stadt gerade die Natur erwacht? Sieben Tipps für Spaziergänge und kleine Wanderungen, die auch dem Doktor Faust gefallen hätten. SZ Plus Von SZ-Autorinnen und -Autoren ...

