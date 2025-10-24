Das sind die Nachrichten des Tages

Ein letztes Streitgespräch zur Olympia-Bewerbung, Argumente für und gegen das große Sportevent in München, wie die S-Bahn pünktlicher werden soll und mehr.

Traumhafte Spiele oder teurer Albtraum? Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl wirbt seit Monaten um die Zustimmung der Münchner, der grüne Landtagsvizepräsident Ludwig Hartmann will die Bewerbung stoppen. Ein letztes Streitgespräch vor dem Bürgerentscheid. (SZ Plus)

Trau dich, München Soll sich die Landeshauptstadt um die Sommerspiele bewerben? Dabei geht es um eine große Party, ums große Geld – aber vor allem um ein Signal an die Welt.

Fünf Argumente für Olympia in München – und fünf dagegen Am 26. Oktober entscheiden die Bürger über die Olympia-Bewerbung. Die Briefwahlunterlagen werden seit Mitte September verschickt. Mit welchen Argumenten Befürworter und Gegner werben.

Wie die Münchner S-Bahn pünktlicher werden soll Die Bahn passt ihr Konzept an, wenn es zu Störungen auf der Stammstrecke kommt. Züge können bald an mehr Stationen wenden und Rückstaus sich so schneller auflösen.

Wie sich das Angebot im Münchner Untergrund verändert Kioske verschwinden aus den Bahnhöfen, dafür eröffnen immer mehr gastronomische Angebote. Warum die Traditionsbäckerei Rischart so aktiv im Sperrengeschoss ist. (SZ Plus)

Bestechungsskandal im KVR weitet sich aus Einer weiteren Mitarbeiterin wird vorgeworfen, gegen Geld Aufenthaltsgenehmigungen und Fiktionsbescheinigungen ausgestellt zu haben. Insgesamt wurden gegen drei Personen Haftbefehle erlassen und mehrere Wohnungen durchsucht.

Unfall: Trambahn in Schwabing entgleist – vier Personen verletzt

Ermittlungen in Schwabing: Arzt soll im großen Stil Botox aus Schönheitsklinik gestohlen haben

Bahn: Christkindlmarkt-Express bringt Italiener nach München

Tierpark Hellabrunn: Giraffe Bahati im Zoo gestorben

Maxi Schafroth : „Zwischen Gucci, Prada und Chanel steht jetzt ein Güllefass“ In den Münchner Kammerspielen inszeniert er sein erstes eigenes Stück, am Nockherberg ist er rausgeflogen: Der Kabarettist Maxi Schafroth über die erfahrene Kränkung, die wahre Kraft von Theater – und darüber, warum Pumuckl der König des Schabernacks ist. SZ Plus Interview von Christine Dössel ...

Erkältungssaison in München : Wenn Münchner Nasen wie Zapfhähne laufen Das Oktoberfest ist kaum vorbei, schon schnieft die ganze Stadt. Und das geht jetzt fröhlich so weiter. Szenen aus der Weltstadt mit Rotz. SZ Plus Glosse von Andreas Schubert ...

Partys heute in München : Tipps zum Ausgehen, Tanzen und Feiern am Wochenende Lust auf Charts oder doch lieber Techno? Ein Überblick über die Partys in München am Freitag und Samstag, aufgelistet nach Genres. ...

