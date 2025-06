Wie sich der Alte Botanische Garten verändert hat, Star-Koch Alfons Schuhbeck muss erneut vor Gericht, Solidarität in der Stadt nach Raketenangriff auf Münchens israelische Partnerstadt Be’er Scheva und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie sich der Alte Botanische Garten gewandelt hat Wo früher gedealt und getrunken wurde, treffen sich mittlerweile wieder die Menschen für eine Auszeit von der Hektik der Innenstadt. Gelungen ist die Veränderung dank Kameras, Kontrollen und Kulinarik. (SZ Plus)

Alfons Schuhbeck steht vor seinem nächsten Auftritt vor Gericht Die Haft des Sternekochs ist unterbrochen. Immer wieder wird der „Platzl-Hirsch“ in seinem einstigen Revier in der Münchner Altstadt gesichtet. Nun muss er sich erneut einem Verfahren stellen. Die Vorwürfe wiegen schwer. (SZ Plus)

Tantris-Gründer Fritz Eichbauer gestorben Ein Mann, der stets groß gedacht hat: Der Gastro-Visionär und Bauunternehmer ist im Alter von 97 Jahren gestorben.

Solidarität nach Raketenangriff auf Münchens israelische Partnerstadt Nach einem Raketenangriff auf das Soroka-Krankenhaus in Be’er Scheva drückt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter seine Anteilnahme aus. Zu einer Kundgebung am Sendlinger Tor kommen 120 Menschen.

Stadt senkt Mieten im Hohenzollernkarree Die Münchner Wohnen lenkt im Streit um die Miethöhen in einer Schwabinger Wohnanlage ein und passt Mietverträge mit stark überhöhten Mieten an den Mietspiegel an.

WEITERE NACHRICHTEN

Unglücksfall in Aschheim: Tourist nach Sturz durch Hoteldach gestorben

Letzter Wille: Rudolph Moshammers Obdachlosenverein wird aufgelöst

Schwabinger 7: Eine legendäre Kneipe erwacht aus dem Koma

Obersendling: Polizisten in den Finger gebissen

MÜNCHEN ERLESEN

Rassismus gegen Muslime : „Wir sind so vielfältig, aber die Gesellschaft will von ihrem Vorurteil nicht lassen“ Sie werden beleidigt und bespuckt: Deutschlandweit steigt die Zahl antimuslimischer Übergriffe, vorwiegend auf Frauen. Eine Lehrerin und eine Geschäftsfrau, die für Musliminnen gehalten werden, berichten über tief reichenden Rassismus – der nicht immer augenscheinlich ist. SZ Plus Von Andrea Schlaier ...

Erste-Hilfe-Kurs in der Kita : Wie Vorschulkinder lernen, Leben zu retten Erste Hilfe zu leisten, das ist nicht nur moralisch geboten, sondern in Deutschland auch Pflicht. Am besten lernen Kinder die Grundlagen so früh wie möglich, um später nicht zu den ratlosen Gaffern zu gehören. Ein Kurs für Retter im Kita-Alter. SZ Plus Von Johanna Feckl und Christian Endt ...

UNSER KULTURTIPP

Sommerfestival in München : Stars, Galas, großes Kino – das sind die Höhepunkte des Filmfests 49 Weltpremieren: Beim Filmfest wird München zur Kinometropole. Stars wie Gillian Anderson und Stellan Skarsgård sind Ehrengäste, Neues gibt es auch von Jella Haase, Josef Hader und dem Pumuckl. Von Josef Grübl, Bernhard Blöchl und Barbara Hordych ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg