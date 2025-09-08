Ob die IAA in München so viel Raum einnehmen sollte, was mit der Automobil-Messe alles auf München zukommt, wie „Münchner Wohnen“ als Vermieter unter Druck gerät und mehr.

Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Gehört die IAA in die Innenstadt? In München präsentieren die Autohersteller nun wieder ihre Neuheiten. Ist es angemessen, dass die Stadt der Messe viel Raum zur Verfügung stellt - oder wird so ein falsches Zeichen gesetzt? (SZ Plus)

München bekommt die XXL-S-Bahn Der Freistaat besorgt 90 neue Züge, die von 2028 an sukzessive ausgeliefert werden sollen. In die Fahrzeuge der Baureihe ET 1420 passen bis zu 1820 Fahrgäste. Ein Modell ist während der IAA am Königsplatz zu finden – allerdings nicht in der vollen Länge von 202 Metern.

Protest gegen die IAA: „Die bundesweite Klimaszene hat keinen Bock auf Bayern“

150 Beschwerden in fünf Monaten Geklingel, Geratter, Urin: In der Liebherrstraße sorgt ein Beherbergungsbetrieb für Ärger bei den übrigen Hausbewohnern. Nun gerät die „Münchner Wohnen“ als Vermieter unter Druck. (SZ Plus)

Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer Zwölfjährigen angeklagt „Wir hatten über 14 Monate eine Beziehung“, behauptet der 28-Jährige vor der Jugendschutzkammer. Sogar die Mutter des Mädchens habe das toleriert. Für die Aussage der Minderjährigen wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

WEITERE NACHRICHTEN

Kriminalität: Polizei nimmt gesuchten Gewalttäter fest

Gastronomie in München: Die Brasserie Thi hat geschlossen – was die Gründe sind

Nach der Uhrenmesse „Munich Watch Fair“: Bewaffneter Überfall auf italienische Uhrenhändler

Feldmoching: Motorradfahrer flüchtet mit 150 Kilometern pro Stunde vor Polizei

MÜNCHEN ERLESEN

Einsamkeit bei jungen Menschen : Mein bester Freund? ChatGPT Immer mehr junge Menschen fühlen sich einsam. Was bleibt, wenn niemand mehr zuhört? Manche schreiben dann mit einer Maschine. SZ Plus Von Veronika Tieschky; Illustration: Jessy Asmus ...

Michael Georg Conrad : Der Urvater der Schwabinger Boheme Michael Georg Conrad lehnt sich Ende des 19. Jahrhunderts gegen das künstlerische Establishment auf und begründet die Münchner Avantgardekultur. Doch er hat auch eine dunkle Seite. Ein Porträt. SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

UNSER FREIZEITTIPP

Eröffnung der „Bergson Gallery“ : Gesichter, von Robotern oder Menschen geschaffen? Im Bergson Kunstkraftwerk in Aubing wurde mit der Ausstellung „Beyond Surface“ die neue „Bergson Gallery“ eröffnet. Was gibt es dort zu sehen und was hat das Kuratoren-Duo geplant? Von Jürgen Moises ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg