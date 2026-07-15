DER TAG IN MÜNCHEN
Kündigung nach 50 Jahren – die vielleicht traurigste Geschichte vom Münchner Wohnungsmarkt Die Eigentümer ändern das Konto, dann geht mit dem Dauerauftrag der Seniorin etwas schief. Selbst der Richter sagt: „Ein netter Vermieter hätte Sie auf den Zahlungsverzug hingewiesen, aber sie haben keinen netten Vermieter.“ (SZ Plus)
Patrouilliert die Polizei nun an Pools? Und wann darf ich meinen Gemüsegarten jetzt noch gießen? So funktionieren die Verbote gegen den Wassermangel in München.
Toiletten am Münchner Hauptbahnhof in Container verlegt Eine der wohl meistgenutzten Toilettenanlagen Münchens im Zwischengeschoss am Hauptbahnhof ist wegen Bauarbeiten geschlossen worden. Wohin Reisende mit einem Bedürfnis ausweichen können.
Stadt winkt Millionen-Büroturm durch – obwohl nebenan riesige Büroflächen leerstehen Die Mango-Koalition macht den Weg frei für ein neues Hochhaus der Unicredit-Bank mit 35 400 Quadratmetern – aber ist dabei ungewohnt schmallippig (SZ Plus).
Nachbesetzung von Mundel: Kammerspiele-Mitarbeiter schreiben offenen Brief Das Drama um die Intendantin des bedeutenden Münchner Theaters geht weiter: Nun wenden sich die Beschäftigten an die Stadtpolitik. Was sie fordern – und wie die Verantwortlichen reagieren.
WEITERE NACHRICHTEN
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Münchens größte Baustelle: Der Tunnelbohrer für die zweite S-Bahn-Stammstrecke ist 178 Meter lang
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