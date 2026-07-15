Die vielleicht traurigste Geschichte des Münchner Mietmarkts, wie genau die Verbote gegen den Wassermangel funktionieren, wie es bei den geschlossenen Toiletten am Hauptbahnhof weitergeht und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Kündigung nach 50 Jahren – die vielleicht traurigste Geschichte vom Münchner Wohnungsmarkt Die Eigentümer ändern das Konto, dann geht mit dem Dauerauftrag der Seniorin etwas schief. Selbst der Richter sagt: „Ein netter Vermieter hätte Sie auf den Zahlungsverzug hingewiesen, aber sie haben keinen netten Vermieter.“ (SZ Plus)

Patrouilliert die Polizei nun an Pools? Und wann darf ich meinen Gemüsegarten jetzt noch gießen? So funktionieren die Verbote gegen den Wassermangel in München.

Toiletten am Münchner Hauptbahnhof in Container verlegt Eine der wohl meistgenutzten Toilettenanlagen Münchens im Zwischengeschoss am Hauptbahnhof ist wegen Bauarbeiten geschlossen worden. Wohin Reisende mit einem Bedürfnis ausweichen können.

Stadt winkt Millionen-Büroturm durch – obwohl nebenan riesige Büroflächen leerstehen Die Mango-Koalition macht den Weg frei für ein neues Hochhaus der Unicredit-Bank mit 35 400 Quadratmetern – aber ist dabei ungewohnt schmallippig (SZ Plus).

Nachbesetzung von Mundel: Kammerspiele-Mitarbeiter schreiben offenen Brief Das Drama um die Intendantin des bedeutenden Münchner Theaters geht weiter: Nun wenden sich die Beschäftigten an die Stadtpolitik. Was sie fordern – und wie die Verantwortlichen reagieren.

WEITERE NACHRICHTEN

Zwischen Hacker- und Donnersbergerbrücke: Bauzug entgleist bei Rangierarbeiten – halbe Million Euro Schaden

Verkehr in München: Autofahrer wurde bewusstlos – Isarring komplett gesperrt

Ende Juli: Sperrung auf der Stammstrecke zwischen Pasing und der Innenstadt

Münchens größte Baustelle: Der Tunnelbohrer für die zweite S-Bahn-Stammstrecke ist 178 Meter lang

MÜNCHEN ERLESEN

Lion-Feuchtwanger-Stammtisch : „Was wir heute hier erleben, ist ein Wunder“ Der Schriftsteller Lion Feuchtwanger kehrte zu Lebzeiten gern im Wirtshaus ein. Nach ihm ist nun ein bayerisch-jüdischer Stammtisch im Augustiner-Biergarten benannt, dessen Gründung ein Zeichen in schwierigen Zeiten setzen soll. Von Jacqueline Lang ...

Initiative will Kocherlball als Weltkulturerbe einstufen lassen : „Diese traditionelle Geschichte bleibt jung“ Einst verboten, dann lange vergessen, heute eines der beliebtesten Münchner Sommerfeste: Warum ein Verein darum kämpft, dass der Kocherlball immaterielles Weltkulturerbe werden soll. SZ Plus Interview von Thomas Becker ...



UNSER GASTROTIPP

Das japanische Restaurant Koji : Hier macht Teilen glücklich Das Koji schließt mit „Casual Fine Dining“ eine Lücke in der Sushi-lastigen Szene der japanischen Restaurants. Und macht das so gut, dass man Maki und Sashimi kaum vermisst. Von Schalotte di Cipolla ...

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