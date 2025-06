Surfer dürfen wieder auf die Eisbachwelle, wie sieht die Zukunft des CSD aus, K.-o.-Tropfen im Münchner Nachtleben und mehr.

Von Florian J. Haamann

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Surfer sind zurück auf der Eisbachwelle Zwei Monate nach dem Tod einer 33-Jährigen gibt die Stadt den Eisbach wieder frei. Die Surfer müssen sich nun allerdings erstmals an Regeln halten – und die stoßen nicht bei allen auf Zustimmung.

Am Ende des Regenbogens Hunderttausende werden am Wochenende auch in München für queere Rechte feiern und tanzen. Doch unter dem Eindruck eines Trump’schen Zeitgeists ziehen sich Sponsoren zurück und die Kosten für die Sicherheit steigen. Hat die Parade so noch eine Zukunft? (SZ Plus)

Streit über Schanigärten – gelingt der Balanceakt? Die Stadt setzt sich für das Konzept ein, die Wirte ohnehin. Doch Anwohner fühlen sich immer wieder gestört, manche ziehen gar weg. Sind die Schanigärten doch keine Erfolgsgeschichte? (SZ Plus)

Pro und Contra – Sollten Schanigärten verboten werden? (SZ Plus)

Und plötzlich fühlt Sara sich total betrunken Dass Frauen beim Feiern heimlich K.-o.-Tropfen verabreicht werden, ist im Münchner Nachtleben kein Randphänomen, sagen Experten. Wie man sich schützen kann und was Betroffene als Erstes tun sollten. (SZ Plus)

Die Wut auf Rennradfahrer im Münchner Süden steigt Immer mehr Sportler rasen durch Oberhaching, das nervt viele. Jetzt hat offenbar jemand Reißnägel auf der wichtigsten Strecke im Perlacher Forst ausgelegt.

WEITERE NACHRICHTEN

Bluttat in Herrsching: Prozessbeginn am Münchner Landgericht

Giftschlangen, Affen, Spinnen: Dutzende verwahrloste exotische Tiere in Münchner Wohnung entdeckt

Auch dank Adele: Rekordumsatz für die Messe München

MÜNCHEN ERLESEN

800 Stadtspaziergänge in drei Jahren : Sightseeing als Alzheimertherapie Nach 50 Jahren in der Fremde kommen Irene und Dieter Wunderlich zurück nach München. Auf ausgedehnten Ausflügen entdecken sie ihre alte Heimat neu - und stemmen sich gegen das Vergessen. SZ Plus Von Sonja Niesmann ...

Bariton Konstantin Krimmel im Porträt : Münchens neuer Don Giovanni Bariton Konstantin Krimmel ist der junge Star im Ensemble der Bayerischen Staatsoper. Was die Zeit bei den Gebirgsjägern mit seiner Blitzkarriere zu tun hat und wie es sich anfühlt, nun die Titelrolle in der Eröffnungspremiere der Opernfestspiele zu singen. SZ Plus Von Paul Schäufele ...

UNSER FREIZEITTIPP

Kunstareal-Fest in München : Ein Wochenende im Zeichen der Kunst – bei freiem Eintritt 40 Ausstellungen in 18 Museen, dazu viele Installationen, Performances und Workshops: Beim Kunstareal-Fest verwandelt sich die Maxvorstadt zum Erlebnis-Quartier. Ein Höhepunkt: Das Flux , der neue Begegnungsort neben der Pinakothek, erwacht. Von Jürgen Moises ...

