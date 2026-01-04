DER TAG IN MÜNCHEN

„Wir Venezolaner fühlen uns schon seit Jahren angegriffen – von unserem eigenen Regime“ Während vielerorts das völkerrechtswidrige Vorgehen der USA kritisiert wird, feiern zahlreiche Exil-Venezolaner den Sturz von Machthaber Nicolás Maduro. Wie blicken in Deutschland lebende Venezolaner auf die jüngsten Entwicklungen? Ein Gespräch mit Luisa Ramirez, Mitkoordinatorin der venezolanischen Diaspora. (SZ Plus)

Der Münchner Hightech-Boom – Segen und Gefahr für die Stadt Tech-Giganten wie Apple treiben die Wirtschaft enorm an und zahlen hohe Gehälter. Doch die Einkommensunterschiede zu anderen Branchen sind gewaltig. Welche Risiken das birgt und was die Situation verbessern könnte. (SZ Plus)

Der Pumuckl tanzt mit der Narrhalla in den Fasching Die Narrhalla inthronisiert Prinzessin Samantha I. und Prinz Stephan I. Bürgermeisterin Verena Dietl ist froh, den Rathausschlüssel an die Narren abgeben zu dürfen – und preist den Münchner Fasching.

Foodhub plant zweite Filiale in München Den ersten Mitmach-Supermarkt der Stadt gibt es seit viereinhalb Jahren in Giesing. Nun plant die Genossenschaft zu expandieren – schon 2026 könnte es so weit sein.

WEITERE NACHRICHTEN

München-Neuaubing: Autofahrer bedroht Radler mit Schusswaffe

München-Bogenhausen: Nachbar erwischt Einbrecherinnen auf frischer Tat

Ungewöhnlicher Einsatz: Aggressiver Hund lässt Familie nicht mehr aus dem Hotelzimmer

MÜNCHEN ERLESEN

Vier Jahre auf dem Sattel durch die Welt : „Radfahren ist wie Insta-Reels schauen“ Diagnose Depression, da kündigt Daniel Großhans seinen Bürojob und radelt los. Welches Land sein Instagram-Durchbruch war, der einzig gefährliche Moment und warum er in Badelatschen fährt. SZ Plus Von Luisa Griesbaum ...

Kultur : Die leise Krise des Klavierbaus Während die Branche der Klavierbauer einbricht und E-Pianos den Markt erobern, hält Walter Thumann an Tradition, Resonanzboden und Fichtenholz fest. Seit 25 Jahren stimmt und pflegt er Klaviere. Ein Besuch in einer Werkstatt, in der der Klang noch zählt. SZ Plus Von Lena Meyer ...

UNSER FREIZEITTIPP

Dinosaurier-Ausstellung in München : Das hat die Jurassic-World-Schau 2026 im Olympiapark zu bieten Haushohe Brachiosaurier, listige Velociraptoren und Marzipan-süße Parasaurolophus-Babys: In der Erlebnisausstellung „Jurassic World“ können Dino-Fans durch Filmwelten spazieren. Auch für die Eltern wird es aufregend – im Souvenir-Shop. Von Michael Zirnstein ...

